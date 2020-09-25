根據中國海關今天報告，俄羅斯8月供應580萬噸原油。這相當於137萬桶/日，同比減少3.7%，7月時為174萬桶/日。路透社說，俄羅斯8月供應580萬噸原油。這相當於137萬桶/日，同比減少3.7%，7月時為174萬桶/日。上個月，中國從美洲的進口激增。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯8月連續第二個月成為中國最大石油供應來源。根據中國周五公布的海關數據顯示，俄羅斯8月連續第二個月成為中國最大石油供應來源；沙特阿拉伯對華供應量大減三分之一，名列第二。月份同比變動幅度是路透社計算得出，因中國海關未提供此項數據。

數據顯示，沙特8月對中國供應量為526萬噸，相當於124萬桶/日，同比減少32.5%。今年1-8月，俄羅斯對中國的原油出口仍以5,710萬噸居冠，同比增加15.6%。由沙特進口的原油為5,580萬噸，同比增加6.1%。

伊拉克在7月是第二大供應國，8月對華出口460萬噸，較7月下降20%。伊拉克已經開始削減產量，以彌補之前未履行的削減供應配額。伊拉克上個月的進口比去年同期增長了2%，2020年至今增長了33.9%。

據該報道，上個月，中國從美洲的進口激增，來自巴西的進口量同比增長75%，達到415萬噸，而來自美國的進口量增長了一倍多，達到223萬噸。

路透社說，8月份，中國的原油採購總量較7月和6月的火熱水平有所下降，隨着庫存攀升和加工利潤率收窄，預計未來幾個月還將進一步下降。