中國教育部指高等教育與世界一流有不少差距 間接打臉清華大學?

北京清華大學日前召開專家評議會，認定北京清華已全面建成為“世界一流大學”。中國教育部方面今天卻稱，中國高等教育整體實力與“世界一流”大學還有不小差距，“要有清醒的認識”。

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據中央社今天報道稱，北京清華自評“世界一流”，遭中國教育部打臉。

北京清華官網21日刊發通稿稱，18日召開“雙一流”建設周期總結專家評議會，會議專家認為，北京清華堅持“新時代黨的教育方針”、“社會主義辦學方向”，在2016年到2020年間，綜合實力、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為“世界一流大學”。

該報道引據澎湃新聞說，中國教育部發言人續梅今天在記者會回應相關提問時表示，經過5年的建設，相關建設學校不斷彙集優質的資源、加強內涵建設，也取得階段性的成果，但也清楚的認知到，中國國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比，“還有不小的差距”。她說，中國在本世紀中葉要實現到一流的大學、一流的學科，不論是從數量上還是品質上都要進入世界前列，“還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱鉅的任務要完成，所以對此要有清醒的認識”。

中央社說，對於北京清華自評為“世界一流大學”，不僅官方持保留意見，連校內教師都不以為然。北京政治思想學者榮劍昨天在推特分享中國各大學對於“雙一流”建設評估結果，其中可見北京清華“全面建成為世界一流大學”，北京大學“全面實現雙一流建設近期目標”。榮劍並發言笑稱，“北大肯定不服（清華）吧”。北京清華大學社會學系教授郭於華也在推特轉發榮劍的發文，並留言稱“自娛自樂，國際笑話”。