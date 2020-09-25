德國《世界報》：中國政府必須保障黃之峰的安全

原香港眾志秘書長黃之峰周四再次短暫被拘捕一事，引發德國媒體廣泛關注。德國電視一台，德國廣播電台，德新社，《南德意志報》，《圖片報》，《明鏡》周刊等都做了報道。

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德國《世界報》認為，黃之峰（Joshua Wong）是舉世聞名的為家鄉爭取自由和民主的戰士。 他已經放棄了自己的青春，為抗擊中國政府在香港日益增長的影響力而戰。 為了讓數百萬人擁有或重獲自由，他犧牲了自己的私人生活。為了民主，言論自由和人權，他使自己和家人面臨風險。他的對手是十分強大的中國政府。它利用監視和酷刑，任意逮捕和軍事囂張來壓制，限制，傷害人們並剝奪他們的自由。官方指控黃之峰涉嫌參與了未經批準的集會。官方的指控很可笑。但拘捕事件同時也顯示，香港的新掌權者籍此發出了警告信號：他們隨時可以下手。黃之峰和鄺頌晴是德國《周日世界報》的專欄作家。兩人交換着描寫北京在香港的行動。《世界報》呼籲中國政府要保障黃之峰的安全以及未來的言論自由。

《柏林晨郵報》報道說，香港知名民運活動家黃之鋒又獲釋放。他寫給德新社說，“我現在安全了。”但黃之峰八月份就一直估計自己會被拘捕。他還報道說受到刁難。中國牌號的汽車擦身而過。忠於北京的幫派拍攝了他的照片。儘管如此，他仍然要為香港發聲。上周，黃之峰和其他25名活動家被指控參加了被禁止的六四紀念活動。這是香港30年來首次禁止紀念六四。被控指控者可被判高達五年的徒刑。專家們認為，北京推出的港版國安法意味着香港一國兩制的終結。