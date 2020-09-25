抖音微信在美禁不禁 撲朔迷離

一名美國法官周四說，特朗普政府必須在周五之前要麼推遲實施美國應用商店禁止下載TikTok的禁令，要麼提交法律文件為這一決定辯護。而美國總統特朗普要求舊金山一法官保持對騰訊控股有限公司微信（WeChat）的禁令，指該應用程序危害了國家安全。法官指很少有證據表明，政府有效禁止所有美國用戶使用微信解決了這些問題。

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據路透社報道，美國法官要求政府周五前要麼為禁止下載TikTok命令進行辯護 要麼推遲禁令。美國地區法官Carl Nichols周四說，特朗普政府必須在周五之前要麼推遲實施美國應用商店禁止下載TikTok的禁令，要麼提交法律文件為這一決定辯護。

美國商務部禁止蘋果公司和Alphabet公司的谷歌應用商店提供TikTok應用下載的命令將於周日晚些時候生效。美國地區法官Carl Nichols表示，政府必須對TikTok提出的初步限制令請求做出回應，否則必須在美國東部時間周五下午2:30前宣布推遲該禁令。

據聯合早報今天報道稱，美國總統特朗普要求舊金山一法官保持對騰訊控股有限公司微信（WeChat）的禁令，指該應用程序危害了國家安全。

美國地方法官比勒本周在用戶的要求下發布了初步禁令。

政府律師在其文件中寫道：“法院的初步禁令允許繼續不受限制地使用微信，這是一個行政部門已經確定它對美國的國家安全和外交政策構成威脅的應用。”文件稱，該應用將允許北京“監視美國人民、收集和使用來自美國用戶的大量個人和專有信息，以促進其自身利益。”

據該報道，法官比勒表示，“雖然政府已經確定中國的活動引起了重大的國家安全問題，但很少有證據表明，政府有效禁止所有美國用戶使用微信解決了這些問題。"

聯合早報說，美國司法部周五（9月25日）要求舊金山的聯邦法官在微信等待上訴時，允許政府禁止蘋果和Alphabet公司的谷歌在美國應用商店供下載。

據路透社消息說，舊金山的美國地方法官比勒被要求暫停周六發布的初步禁令。該禁令阻止了將於9月下旬生效的美國商務部的命令。這也將禁止美國與騰訊控股WeChat的其他交易，可能會使該應用在美國無法使用。

司法部向比勒提交的上述命令“允許繼續，不受限制地使用微信，這是一個行政部門已經確定構成對美國國家安全和外交政策威脅的應用。”