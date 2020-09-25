李克強上海南京路地氣接觸民眾歡迎微妙聯想

中國國務院總理李克強日前到上海視察，當面要求銀行讓中小企業存活下來，以及在步行街受到民眾歡迎的畫面，在網絡上廣為流傳，除引起討論，也讓外界再度產生習李關係等聯想。

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據中央社今天報道稱，李克強視察上海，漏網畫面廣為流傳引聯想。該報道稱，相形之下，有中國網友將中共總書記習近平稍早在湖南鄉間考察時，站在人群圍成約10公尺直徑圓圈中發表講話的畫面，與李克強上述畫面相對照。有評論認為，在習近平在權勢上雖有絕對優勢，但李克強的親民形象卻佔上風。

今年中國全國“兩會”的總理記者會上，李克強公開指中國還有6億人的月收入不到人民幣1000元，並公開讚揚“地攤經濟”。事後，中共官媒多方解釋千元收入說，習近平人馬、中共北京市委書記蔡奇治下的北京市政府更表態繼續取締擺地攤，都被解讀為“習李不同調”。

中央社引據中共官媒新華社、央視等消息，李克強21至22日前往上海考察，主題則是“推進改革開放，促進創新發展，進一步穩就業鞏固經濟恢復性增長基礎”。但相較於官媒報導，中國網絡上卻有一些李克強視察的漏網鏡頭流傳出來。其中一段，是李克強22日前往位在浦東的交通銀行總行視察。他在即將離去時，與一群守候在大廳、從事普惠金融（小微企業、個人貸款）業務的員工對話，其中曾有員工想與李克強握手，但立即被2名安全人員強力推開。但李克強在員工要求下停留，並勉勵員工做好普惠金融，“讓量大面廣的中小企業存下來、活起來，發展有廣闊前景”。

另外一段，則是李克強21日視察人潮眾多的上海市南京路步行街，沿途民眾爭相目睹，距離頗為接近，也有人想與他握手，但同樣被安全人員強力推開。視察途中，李克強還用現金向其中一個店家買了2包大白兔奶糖。

在全國“兩會”過後，李克強7、8月間先後前往貴州、重慶視察。其中，李克強在貴州直指沿途見到許多“閑置廠房”，以及在山村視察時鞋子滿是泥濘的畫面，在中國網絡上廣為流傳。然而，習近平8月間在安徽視察洪災災區時，鞋子仍然乾淨的畫面，先前也曾被用來對比。