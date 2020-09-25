禁不禁微信 美國司法行政今早爭議

美國司法部周五稍早請求一名舊金山聯邦法官，允許政府在上訴期間禁止蘋果AAPL.O和Alphabet的谷歌GOOGL.O在美國的應用商店提供WeChat(微信)下載。此前該法官下令暫停禁令。美國司法部罕見批評該法官的命令是錯誤的。

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據路透社今天報道稱，美國司法部請求法官允許政府禁止下載WeChat。文件請求舊金山的Laurel Beeler法官暫停執行她周六發出的臨時禁令。該禁令阻止了美國商務部原定於9月20日晚生效的命令。商務部的命令還禁止與騰訊控股的WeChat進行其他交易，這可能使該應用在美國無法使用。司法部的文件稱，Beeler法官的命令是錯誤的，“允許WeChat--一個被行政部門確定為對美國國家安全和外交政策構成威脅的應用繼續不受限制的使用。”

該文件稱，騰訊提出了一項“緩解方案”，尋求創建新的WeChat美國版本，採取特定的安全措施以保護這個新應用的源代碼，與一家美國雲提供商合作進行用戶數據存儲，並通過一家位於美國的實體來管理這個新的應用。但是，該方案仍然允許騰訊保留對WeChat的所有權，並沒有解決美國對該公司的擔憂。

路透社說，騰訊未予置評。在背後支持對WeChat禁令發起法律挑戰的美國WeChat用戶聯盟未立即回復置評請求。

為支持自己的主張，司法部公開了商務部9月17日擬禁止WeChat交易備忘錄的部分內容。該備忘錄說：“WeChat移動應用程序收集並發送傳送美國人的敏感個人信息，這些信息可被騰訊訪問並存儲在中國或加拿大的數據中心。”

Beeler說，提起訴訟的WeChat用戶“已經對‘第一修正案’主張的權利提出了嚴重的質疑。”

司法部的文件說：“第一修正案不會因為WeChat已經達到的流行程度和(中國)所尋求的依賴性而禁止對其進行監管，而恰恰是因為這點，它可以對用戶進行監視、推廣其宣傳以及在其他方面置美國國家安全於風險之中。”

美國政府尋求Beeler不遲於10月1日就關於在上訴期間暫停執行她周六發出的臨時禁令做出迅速裁決。