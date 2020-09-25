美五角大樓警告北京仍可能對台灣動武

中國近來不斷增加對台軍事壓力已經引起更多對解放軍是否對台動武的擔憂。主管中國事務的一名五角大樓官員說，在涉及中共領導層合法性的問題如台灣議題上，即使沒有十足成功的把握，他們還是有可能採取武力行動。

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據美國之音今天報道稱，中國近來不斷增加對台軍事壓力已經引起更多對解放軍是否對台動武的擔憂。五角大樓發言人星期四說，中國越來越頻繁地把軍隊做為脅迫台灣和鄰國的工具。中國即使沒有勝算仍可能對台動武。

台灣國防部說，一架解放軍運-8反潛機星期四(9月24日)進入台灣西南部空域防空識別區，空軍除了派空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離及防空追蹤監控。依據台灣國防部發布的即時軍事動態，這是自這個月17日以來，除了20日以外，解放軍連續7次進入台灣西南部防空識別區侵擾台灣空域，其中18、19日兩天更有多架戰機跨越海峽中線。台海緊張的不斷升級也引起許多對台灣及地區安全的擔憂。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心學者葛來儀(Bonnie Glaser)，星期二在該智庫一個播客節目的對談中問美國國防部中國事務副助理部長施燦德(Chad Sbragia)，國防部最近才針對中國軍事能力發展發布最新報告，解放軍是否有奪取和佔領台灣的能力？如果高層領導下令要他們奪取台灣，他們是否認為已準備好這麼做？

施燦德答覆說，對中方來說，它不一定是關於解放軍會不會，或能不能採取任何脅迫行動的問題。據施燦德說，“在這個問題上，中國軍方人員曾多次當著我們的面告訴我們：‘要明白，我們或許會被迫要去捍衛國家利益，以防止國家利益永遠喪失，無論我們實際上是否能夠成功。’”施燦德說，“當然會有一些情況中國人會使用武力，即使他們知道不一定有充分信心可以成功實現所有的戰略性政治目標，因為還有許多其他條件或目標牽涉其中，在台灣這種重要的議題上，至少它可能涉及共產黨領導層的可信度或合法性。”

對於解放軍頻頻進入台灣附近空域的侵擾，美國國防部發言人薩波(John Supple)星期四在回復美國之音的電郵中說，“美國40年來與台灣維持建設性和非官方關係。中國人民解放軍咄咄逼人及破壞穩定的行動，反映其持續改變現狀及改寫歷史的企圖。這是又一個例證，顯示中華人民共和國正在日益增加運用其軍隊來作為脅迫台灣及其他周邊鄰國的工具。”他說，“台灣的安全以及其人民在不受脅迫下決定未來的能力，是美國的重大利益，對地區安全也是不可或缺的。”

據該報道，台灣總統星期二視察澎湖空軍基地後在推特上發文說，“台灣空軍不會屈服於威脅或軍事挑釁，我們的男女軍人有意願和能力來捍衛台灣，不受中華人民共和國侵入我們空域的恫嚇。我們致力於維護地區和平與穩定。”台灣國防部在轉推蔡英文這則推文時也說，“中華民國空軍不會挑釁，但是會回應具有敵意的行動。我們致力於維護地區和平穩定。不要低估我們保衛國家的決心。”

報道稱，針對解放軍接連在台灣附近空域演習的問題，中國國防部發言人譚克非大校星期四在一個例行記者會上說，台灣是中國不可分割的一部分，“解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數‘台獨’分裂分子及其分裂活動。”他說，台灣的民進黨政府“不斷挑動兩岸對立對抗，進行‘謀獨’挑釁，危害台海和平穩定，這一圖謀註定不會得逞。”