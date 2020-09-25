菅義偉與習近平通電話 涉香港釣魚島 未提訪日事

日本首相菅義偉25日夜晚與中國國家主席習近平首次舉行電話會談。着眼於發展日中關係，雙方就包括首腦間的高層在內，關於雙邊及國際性課題緊密合作達成了一致。菅義偉表示“日中關係的穩定對地區及國際社會而言極其重要，希望共同負起責任”。會談中未提及習近平作為國賓訪日事宜。菅義偉在會談後向媒體透露了上述內容。

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據共同社今天報道稱，菅義偉與習近平通電話，願為日中關係穩定共同負責。這是2018年5月以來日中首腦首次舉行電話磋商。美國特朗普政府和中國的對立激化，中國也可能有意彰顯與日本的友好關係。

日本政府相關人士稱，此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。習近平在會談中對菅義偉就任首相表示祝賀。據分析習近平表達了構築良好日中關係的意願。菅義偉也提及兩國關係的重要性。

有關習近平作為國賓訪日，鑒於中國公務船駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海等情況，以自民黨保守派團體為主反對論調升溫。官房長官加藤勝信在記者會上表示現在正專註於平息新冠疫情，並表達謹慎態度稱“並非協調具體日程的階段”。

據該報道，在電話會談中，關於新冠疫情對策方面目前實施的邊境口岸對策，雙方可能確認了為放寬商務相關人士的出入境將繼續進行磋商。

對於中國，美國總統特朗普瞄準11月的大選，在關於第二任期的選舉承諾中提出強硬的對華方針。歐洲各國也強烈反對施行香港維護國家安全法（國安法）等。

據中央社消息說，中國國家主席習近平今晚與新任日本首相菅義偉通話。菅義偉受訪時透露，通話時未提及習近平訪日事宜。此外，日媒報導說，菅義偉還在通話過程關切香港、釣魚台、東海局勢等議題。

日本共同社引述菅義偉在通話後向記者團透露，電話會談中並未提及習近平作為國賓訪日事宜。他也在通話中強調“日中關係的穩定不僅對兩國，對地區及國際社會而言也極其重要，希望共同負起責任”。

中央社並引述日本政府消息人士表示，菅義偉在通話時也向習近平提及香港、釣魚台、東海局勢等議題，並表達關切。

報導說，雙方就包括領導人間的高層在內，就雙邊及國際性課題緊密合作、儘快重啟商務相關人士往來而繼續磋商等達成一致。

據該報道，這次電話會談由日方提議，中方同意舉行，是自2018年5月以來雙方領導人首次電話會談。

中國官方媒體指習近平在通話時強調，中方願與日本新政府一同，按照中日“四個政治文件”各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。習近平並表示，中國正在加緊推動形成以“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈、供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作品質和水準。

官方報道稱習近平還強調，雙方應堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰，為亞洲繁榮發展作出積極貢獻。

據央視新聞並引述菅義偉說，日方願與中方密切溝通，確保年內簽署“區域全面經濟夥伴協定”（RCEP），加快推動日中韓自由貿易區談判等。日本政府去年曾表示，有意邀請習近平以國賓身分訪日，原本希望習近平今年春天到訪，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而延期。日本政府目前維持“尚未進入協調階段”的立場。