解放軍多方位軍演 航母遼寧山東練雙雄

中國國防部發言人譚克非今天對中外媒體報道的西藏軍區演練及遼寧、山東號航空母艦聯合演訓，均予以證實。稍早中國軍方在周邊海域持續進行大規模軍事演習。

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據中央社今天報道稱，中國國防部證實解放軍舉行雙航艦演練。該報道稱，中國對外關係陷入低潮，但以境外為假想敵的軍事演練始終未歇。美國“國家利益”（The National Interest）雜誌8日率先報導，中國首度將遼寧號、山東號航空母艦同時在海上執行訓練任務，意在加強“雙航艦”作戰能力；隨後，環球時報10日報導，山東號正在渤海進行艦載機組訓，遼寧號也正前往會合，進行組合訓練。

中國國防部今天下午透過網絡舉行例行記者會，譚克非在回答媒體詢問時，作上述表示。據譚克非說，遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。這些活動的目的是“檢驗‘武器裝備性能’和‘部隊訓練水平’，提升履行使命任務的能力”。

據該報道，至於西藏軍區，央視12日稱，西藏軍區當時正舉行多兵種聯合拔點戰鬥演練。譚克非今天則說，西藏軍區進行的是多場實兵實彈跨晝夜演訓活動，全員、全裝、全要素檢驗部隊在超高海拔地區的“適應性”和“火力打擊能力”。譚克非聲稱，西藏軍區這項演練是“年度訓練計畫內的安排，不針對任何特定國家”。