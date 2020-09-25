香港建制派罕見內反林鄭月娥

香港一些親政府的建制派人士日前當著中聯辦官員面前批評行政長官林鄭月娥的不是，還有人指不少建制派都很不喜歡她。香港明報引述建制派人士說，除了民主派討厭林鄭月娥，不少建制派都很不喜歡她；“如果林鄭月娥連任特首，不知道社會氣氛會變成什麼景況”。

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據中央社今天引述港媒指：建制派人士在中聯辦官員面前批林鄭月娥。該報道引據港媒25日消息，香港一些親政府的建制派人士日前當著中聯辦官員面前批評行政長官（特首）林鄭月娥的不是，還有人指不少建制派都很不喜歡她。

根據明報網站今天刊登的專欄文章，本月21日，北京中央駐港聯絡辦公室召集建制派立法會議員出席座談會，討論立法會來年工作。當天會議分兩場進行，各由中聯辦副主任陳冬和何靖主持。文章表示，當天會上，有建制派人士在中聯辦官員面前批評特區政府以及林鄭月娥的表現與對建制派的態度，指林鄭月娥不聽他們的意見，但推出政策時又要建制派支持。文章還指出，會中不少人對特區政府表達不滿，雖然部分人士沒有直接提及林鄭月娥，但言下之意其實就是批評她。

據該報道，文章引述知情者說，部分建制派對林鄭月娥早有不滿，去年港府修訂“逃犯條例”造成的嫌隙仍未修補，有議員投訴，稱林鄭與建制派見面，建制派提出建議，林鄭拒絕接納還不時反駁，讓他們很不是滋味。還有人在會中說，港府推出政策及措施前，不但建制派事先不知情，連特區行政會議成員也沒討論過；在場的行會成員張國鈞被追問下，也默認有這樣情況。文章引述一名建制派人士說，除了民主派討厭林鄭月娥，不少建制派都很不喜歡她；“如果林鄭月娥連任特首，不知道社會氣氛會變成什麼景況”。