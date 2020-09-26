中共高層開新疆工作會議 習近平提治疆8個堅持

中共總書記習近平近日出席第三次中央新疆工作座談會時也強調“伊斯蘭教中國化”，並提出治疆方略8個堅持，要求“鑄牢中華民族共同體意識”。此前中國官方要求“藏傳佛教中國化”。

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據中央社今天報道說，繼提出“藏傳佛教中國化”後，中共總書記習近平近日出席第三次中央新疆工作座談會時也強調“伊斯蘭教中國化”，並提出治疆方略8個堅持，要求“鑄牢中華民族共同體意識”。

該報道引述中國官媒新華社今天消息，指第三次中央新疆工作座談會25日至26日在北京召開，習近平在會議上發表談話時做上述表示。他並細數新疆經濟社會發展、民生改善成果，以此聲稱中國“民族工作做得是成功的”。據新加坡強調，中共第18次全國代表大會以來，中共中央深化對治疆規律的認識和把握，形成新時代黨的治疆方略，包括“堅持從戰略上審視和謀畫新疆工作，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅持以凝聚人心為根本，堅持鑄牢中華民族共同體意識”。

另外，還有“堅持我國宗教中國化方向，堅持弘揚和培育社會主義核心價值觀，堅持緊貼民生推動高質量發展，堅持加強黨對新疆工作的領導”等。

習近平也要求，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，不斷鞏固各民族大團結。習近平說，“要加強中華民族共同體歷史、中華民族多元一體格局的研究，將中華民族共同體意識教育納入新疆幹部教育、青少年教育、社會教育，教育引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，讓中華民族共同體意識根植心靈深處”。

習近平更表示，“要促進各民族廣泛交往、全面交流、深度交融。要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，實現宗教健康發展。要深入做好意識形態領域工作，深入開展文化潤疆工程”。

習近平還提到，要“常態化識別幹部政治素質，確保各級領導權始終牢牢掌握在忠誠乾淨擔當的幹部手中”；加大培養培訓力度，研究制定新疆幹部隊伍培養培訓規畫。

習近平說，要把建設一支“對黨忠誠、德才兼備”的高素質少數民族幹部隊伍作為重要任務常抓不懈；要樹立鮮明用人導向，“對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族幹部，要充分信任、堅定團結、大膽選拔、放手使用，表現突出的可以直接破格提拔使用”。習近平還指出，做好新疆工作是“全黨全國”的大事，必須“牢固樹立全國一盤棋思想，完善黨中央統一領導、中央部門支持指導、各省市支援配合、新疆發揮主體作用的工作機制”。