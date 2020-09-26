前蒙古總統致信習近平抗議漢語教材 遭使館退回

蒙古國前總統額勒貝格道爾吉（Elbegdorj Tsakhia）近日致函中國國家主席習近平，抗議當局在內蒙古強推漢語教材。中央社引述額勒貝格道爾吉25日在推特發文稱，信件已被中國駐蒙古大使館退回。中國駐蒙古大使柴文睿表示，注意到額勒貝格道爾吉近來對內蒙雙語教育改革問題發表不少言論，他寫給中國領導人的信函所闡述觀點完全錯誤，中方不予接受。

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據中央社今天報道稱，前蒙古總統致信習近平抗議漢語教材遭使館退回。額勒貝格道爾吉今天更在臉書（Facebook）留言強調，不會收回這封給中國領導人的信函，並指這封信將引起越來越多的關注。

根據額勒貝格道爾吉推特（Twitter）公布的信件內容，他提及中國憲法規定“所有民族都有使用和發展自己的語言文字的自由”，而內蒙古的蒙古族兒童現在受到公然侵犯。蒙古國前總統額勒貝格道爾吉並強調，寫信給習近平，“是因為我不能無所事事地聽到，成千上萬希望履行憲法賦予他們的權利的蒙古人及其子女，正遭受着難以形容的痛苦”。

中央社引據香港電台消息，中國駐蒙古大使柴文睿表示，注意到額勒貝格道爾吉近來對內蒙雙語教育改革問題發表不少言論，他寫給中國領導人的信函所闡述觀點完全錯誤，中方不予接受。柴文睿還說，國家通用語言文字是一個國家主權的象徵，學習及使用有關語言文字是每一個公民的權利及義務，同時中國政府依法保護包括蒙古族在內的少數民族使用本民族語言文字的權利，而包括內蒙雙語教育改革在內的一切涉內蒙古事務，都是中國內政，不容他人干涉。

據該報道，中國當局被控在內蒙打壓蒙古族的母語和文化，引發矇古國輿論反彈。中國外交部長、國務委員王毅日前出訪蒙古時，逾百示威群眾聚集在蒙古國政府宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高喊“保衛我們的母語”、“王毅走開”。