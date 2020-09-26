官媒咬定12港人在大陸水域被捕斥有人消費家屬用心險惡

新華社25日首度就12港人在海上遭大陸海警截獲扣押在深圳一事發稿，內容已咬定12人為“犯罪事實確鑿”的“非法入境者”，繼而斥責協助他們家屬的民主派“消費”12人及“告洋狀”，認為民主派用意是“煽動香港社會對特區政府的不滿和對內地的仇視”。

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新華社同日發稿指，解放軍駐港部隊在微博發放第3季度聯合海空巡邏影片，訓練內容包括在果洲群島附近發現可疑船隻，特戰小隊乘小艇登船截查，制服船上的人。有關影片更放上新聞聯播和YouTube。大陸傳媒指，12港人8月23日在果洲群島一帶被廣東海警截獲，但迄今香港海事處仍拒絕家屬要求出示當日果洲群島一帶的雷達追蹤資訊。

新華社發表題為《消費“十二非法入境者”的荒唐邏輯與險惡用心》的文章，逾千字的文章指12人在大陸水域被廣東海警查獲，涉犯內地偷越邊境罪，故“理應依照內地相關法規管轄和處理”；而港府在尊重內地司法制度原則下，為港人“提供可行協助”，亦是“合情合理，無可指摘。”

文章強調12人被刑事拘留“程序符合內地法規”之餘，特意提到中港之間沒有移交逃犯的法律機制，所以“內地有權按自己的法規進行拘押、審理和懲處。”

文章繼而指責現在要求引渡港人回港審訊的人，就是之前反對逃犯條例修訂（即反對送中）的人，“可笑的是，如今聲嘶力竭要求‘送港’的人，恰恰就是去年對修訂逃犯條例和刑事事宜相互法律協助條例喊打喊殺者”，“正是由於他們製造事端、橫加阻攔”，兩地才未能達成移交逃犯協議：“如今，這夥人全然不顧香港社會撕裂傷痕未愈，繼續大吃‘人血饅頭’，迷惑和欺騙不明真相者。”

新華社亦將矛頭指向民主派，抨擊民主派議員將事件“當做興風作浪的好機會”，例如策畫、鼓動12人的家屬舉行記者會，要求將12人移交香港，又向港府和內地警方施壓，與及陪同12人家屬在港報案，狠批民主派“種種作為既不合法也不合理，完全是胡攪蠻纏，粗暴干預內地的正當執法和司法程序。”

文章進一步批評民主派“告洋狀”，“將事實清楚的法律問題硬說成『人權問題』，意圖借國際反華勢力向特區政府和內地施壓”同時咬定民主派打“悲情牌”來激化矛盾，“根本不是想真心提供協助，而是出於政治私利，赤裸裸地消費和利用這12名港人和他們的家人”，用意是“挑起港人對特區政府的反感和對內地的仇恨。”

最後，文章形容民主派的“荒唐邏輯與險惡用心”，“暴露了他們在香港《國安法》頒布實施後惶恐不安的心理”，並奉勸民主派“早日看清大勢，切勿繼續與人民為敵。”

新華社同日又引用微博發表解放軍駐港部隊在果洲群島一帶演習的視頻，片中內容指駐香港部隊在果洲群島附近發現一條可疑船隻，該船向外海方向高速行駛，兩組特戰小隊搭乘艦艇到達任務區域實施攔截查證任務。駐香港部隊特戰小隊隊長楊再飛說：“不法分子非常狡猾，我們通過艦機密切跟蹤配合，第一時間登船搜索，控制住危險目標，順利完成此次查證拿捕任務。”