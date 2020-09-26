抖音美國官司今天應裁決命運

美國一名法官預計將在周日之前就是否允許一項針對抖音的下載禁令實施做出裁決，該禁令要求蘋果和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌從周日開始從其應用商店下架TikTok，讓新用戶無法下載。美國政府指控抖音對國家帶來安全隱患，但是抖音辯駁指美國此一禁令與大選有關。

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據路透社報道稱，美國法官將在周日前就是否允許TikTok下載禁令實施做出裁決。在美國東部時間周五下午2:30前，美國政府必須宣布推遲下載禁令，或者提交法律文件反對TikTok要求法庭發布初步限制令的要求。美國司法部提交的反對文件屬於保密文件，因為其中包括TikTok母公司字節跳動提交的包含商業機密的材料。

據字節跳動此前表示，已就沃爾瑪和甲骨文入股TikTok達成初步交易，但協議的具體條款仍不清楚。

華盛頓法官Carl Nichols預計將在周日之前就TikTok的要求做出裁決。美國商務部此前宣布將推遲一周實施相關下載禁令，再給這些企業一些時間敲定交易，稱因“近期取得的積極進展”。加利福尼亞州的一名法官上周日發布初步禁制令，阻止美國商務部針對騰訊旗下微信的類似下載禁令實施。司法部周五早些時候要求法官允許該禁令在即將提起的上訴期間生效。

路透社報道說，TikTok稱，這些限制舉措“並非出於真正的國家安全關切，而是出於與即將到來的大選相關的政治考量”。