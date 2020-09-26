東莞爆炸起火案 是否華為實驗室說法不一 芯片計畫損否不詳

中國大陸廣東省東莞市松山湖高新區一個施工地點昨天發生火災，消防隊最終證實在現場找到3名死者。稍早時，有中國媒體指失火的是中國通訊和手機商華為技術有限公司的實驗室，但後來東莞市宣傳部表示只是一個施工地點失火，並非實驗室。最新的報導甚至未能確定起火工地是否屬於華為，只說是在華為實驗室附近一個施工地點。有台媒引述消息指，失事地點為華為材料實驗室，重點項目為研發半導體芯片，火災當時的確有芯片在大樓里。

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據中央社今天報道說，東莞松山湖高新區施工地點失火3人死亡。報道引述中國澎湃新聞網消息，東莞消防救援支隊指揮中心25日下午接報在高新區一個施工地點失火，其後遭撲滅。據消息，中國大陸廣東省東莞市松山湖高新區一個施工地點今天發生火災，消防隊最終證實在現場找到3名死者。澎湃新聞網說，東莞消防救援支隊指揮中心下午接報在高新區一個施工地點失火，其後遭撲滅。

消防員最初表示無傷亡報告，但後來全面搜索清理後，發現起火建築內有3名死者，經核實為園區物業管理公司員工。

中央社說，稍早時，有中國媒體指，失火的是中國通訊和手機商華為技術有限公司的實驗室，但後來東莞市宣傳部表示只是一個施工地點失火，並非實驗室。最新的消息甚至未能確定起火工地是否屬於華為，只說是在華為實驗室附近一個施工地點。

據自由時報引述中國網絡消息說，中國華為“團泊窪實驗室G2大樓”25日下午爆炸起火，官方稱無人傷亡、大樓沒啟用。中國華為公司25日位於中國境內的實驗室竟然發生爆炸，該實驗室神秘背景也已經曝光，官方事後證實，起火燃燒的是華為團泊窪實驗室G2大樓，消息指出，失事地點為華為材料實驗室，重點項目為研發半導體芯片，火災當時的確有芯片在大樓里。

該報道引據中國官媒《央視》 消息，25日下午3點16分，廣東東莞市消防救援支隊指揮中心接獲通報，東莞市松山湖阿里山路的華為“工地”，官方連忙派出多支消防部隊前往現場救援，整棟建築的上半部冒出濃煙、火勢相當猛烈，當日下午4點50分火勢撲滅，官方宣稱沒有人員傷亡。

該報道還引據中國《澎湃新聞》 稍後消息指，此次爆炸起火的建築物是華為“團泊窪實驗室G2大樓”，在火災後整個園區已經封閉不對外開放，所有員工也都撤出，目前尚不清楚何時能夠恢復上班，管理處強調“G2還沒啟用，沒有人在裡面上班。”詳細起火原因正在調查，官方還沒給出結論。

據該報道稱，中國知名3C微博部落客“長安數碼君” 對此發文指出：“我向朋友核實了一下，實驗室里的芯片（芯片）沒有多少，華為Mate40系列手機主要在工廠。”他也透露，“華為團泊窪實驗室為材料實驗室，主攻前沿科技研究，實驗數據結果基本都有備份，具體損失以及影響請等官方通報！”

該報道說，根據《希望之聲》消息 ，失事的華為材料實驗室首期計畫投資經費逾50億人民幣，實驗室總經費預算約120億人民幣，重點項目為研發半導體芯片，火災影片中可見許多現場工作人員均身穿白袍，推測為研究人員，且現場也沒有工地常見的鷹架等施工用品，官方第一時間推說是工地失事，案情恐不單純。