科興生物：新冠病毒滅活疫苗將2021年獲准上市

中國科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東表示，新冠病毒滅活疫苗將會在2021年就可能獲准上市，其中包括在美國上市。中國科興控股生物技術有限公司董事長兼CEO尹衛東表示，該公司研製的滅活新冠疫苗CoronaVac能夠識別在各國發現的不同新冠病毒毒株，在接種疫苗後，人體免疫力至少保持六個月。

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對人物成果進行了第三臨床試驗後，科興控股生物技術有限公司董事長兼尹衛東就向美國食品藥品管理局申請是為了會獲得新冠病毒上市的允許。

尹衛東也表示，本來新冠病毒滅活疫苗只為中國特別是武漢上市，但是在6月至7月科興控股生物技術有限公司決定產生疫苗為所有的國家。

尹衛東指出，公司研製的滅活新冠疫苗CoronaVac能夠識別在各國發現的不同新冠病毒毒株，在接種疫苗後，人體免疫力至少保持六個月，疫苗可能在年底前上市。

據了解，雖然幾次被美國拒絕了，科興控股生物技術有限公司相信與樂觀，它的新冠病毒滅活疫苗會在美國上市。

與此同時，9月24日上午，第十三屆中國生物產業大會簽約活動在武漢東湖國際會議中心成功舉辦。在簽約活動中，武漢市人民政府與中國醫藥集團有限公司正式簽署新的戰略合作協議。

國藥集團中國生物技術股份公司還向武漢市人民政府捐贈10萬人份（20萬支）新冠肺炎滅活疫苗，用於武漢抗疫一線人員及馳援武漢的醫護工作者的自身防護。