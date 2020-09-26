美多名參議員公開信反對Netflix改編暢銷《三體》為電視劇 作者劉慈欣被指為中國新疆政策辯護

法新社今天發自紐約報道稱，至少5名五位美國共和黨參議員要求Netflix重新考慮改編中國作家劉次新最暢銷小說《三體》為電視劇的決定，參議員對劉慈欣針對維吾爾人的中國新疆政策表態感到震驚。Netflix聲明不同意劉慈欣的觀點，但說《三體》是電視劇，而劉慈欣只是小說的作者，而不是《三體》電視劇的作者。劉慈欣擔任《三體》電視劇改編顧問。此前有消息說，Netflix在中國一直被禁止。

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據東網今天報道，《三體》作家曾為新疆政策辯護，Netflix：不認同其看法。

中國作家劉慈欣長篇科幻小說《三體》三部曲深受讀者喜愛，網絡電視平台Netflix更有意將小說改編成電視劇，惟5名美國共和黨參議員近日以劉慈欣為中國政府對待新疆維吾爾族的方式辯護為由，呼籲擱置拍攝計畫。Netflix周五（25日）回應，強調該公司並不認同劉慈欣對中國政府對待維族的看法，惟未回應會否擱置拍攝。

據該報道稱，美國田納西州共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）早前領頭向Netflix致信，指劉慈欣2019年曾在《紐約客》雜誌發表署名文章，提及中國鎮壓新疆維族和其他穆斯林是幫助改善當地經濟。信中指出，Netflix如決定改編劉慈欣的作品，等同於將中國政府的罪行正常化，要求Netflix重新考慮。

Netflix本月初宣布，《三體》、《三體2：黑暗森林》和《三體3：死神永生》三部曲，將由HBO電視劇《權力遊戲》編劇貝尼奧夫（David Benioff）與韋斯（D.B. Weiss）改編成劇集，劉慈欣將擔任製片顧問。

據法新社說，田納西州參議員瑪莎·布萊克恩（Marsha Blackurn）批評6月份的《紐約客》雜誌採訪劉慈欣，當被問到維吾爾族穆斯林少數民族群體的命運時，劉慈欣為中國當局辯護回答說：“你寧願他們恐怖襲擊在火車站或學校里砍死人嗎？”劉慈欣或說， “相反，中國政府正在經濟上幫助他們並試圖使他們擺脫貧困。”

參議員在周四致Netflix聯合首席執行官特德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）的信中寫道：“我們擔心Netflix決定與正在傳達危險的中共宣傳的人合作。”據法新社說，美國參議員指這封信不僅是因為它是劉慈欣小說的改編，而且還因為這位作者是該改編計畫的直接顧問。參議員里克·斯科特（Marick Blackburn）說：“我們要求Netflix認真考慮其決定，並考慮“通過製作此項目為劉先生提供一個平台意味着什麼”。

據Netflix負責公共事務的副總裁迪恩·加菲爾德在專業網站《綜藝》周五發布的一封信中說：“劉慈欣是這本書的作者，而不是該電視劇系列的作者。”他繼續說：“我們不同意他的說法，但這與他的書或Netflix系列毫無關係。”

Netflix這位官員人還提醒說，Netflix在中國沒有任何活動。