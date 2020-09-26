習近平號召節約 文采口號輩出:拒絕"剩"宴 不負"食"光

相隔7年，中共總書記習近平8月間再度下令制止餐飲浪費，沉寂已久的“光盤行動”再度興起。於是，中國大小餐廳再度貼起宣傳海報，並採用各種方式，勸導客人少浪費、多打包。不過還是有民眾不願打包。

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據中央社今天報道，習近平一聲令下，中國大小餐廳食堂出招防浪費。該消息說，中共總書記習近平8月間再度下令制止餐飲浪費，沉寂已久的“光盤行動”再度興起，中國大小餐廳採用各種方式勸導客人少浪費、多打包。除了容易造成糧食浪費的餐廳外，另一大漏洞─各黨政機關、學校、企業的食堂，也同步採取節約措施，重新喊起7年前的“光盤行動”口號。

該報道說，習近平再度下令制止餐飲消費，主要起因於中國重要糧產區的長江、淮河流域遭到大規模洪災，加上另一大糧產區東北三省罕見地遭到颱風接連侵襲，使外界擔憂中國今年的糧食供應。儘管官方先前保證糧食供應無虞，但官方刻意披露習近平8月11日下令制止餐飲浪費的談話，被普遍認為是他對中國糧食安全的憂慮。於是，中共宣傳機器全面開啟宣導節約糧食，從中央到地方大小機關、餐廳，更是旨到即行。

以一向被視為“帝都”、“天子腳下”的北京市為例，在習近平制止餐飲浪費的指令下達後，便交由全市各行政區的商務局，召集各主要商業區的街道辦事處、商會、商場、業者的相關幹部及代表傳達指令，要求業者及管理者提出方案，簽署諸如“倡議書”等形同軍令狀的文件，着手執行。

在這樣的要求下，各大小餐飲業者不敢怠慢，特別是越大型、越有知名度的連鎖餐飲業者，更是採取各種方式，勸導客人“文明點餐”，“不用多點、不夠再點”，並採用一些配合措施，達到減少浪費的目的。

中央社說，以台商在中國創立的連鎖火鍋店“撈王”為例，以往可由客人用手機掃碼看菜單，自由點餐。但為配合這波新“光盤行動”，各門市設置了密碼，要由服務人員代行操作，並檢視客人點的菜是否過量，一旦過量就立即反映，讓客人無法多點，達到第一關過濾的效果。

據“撈王”華北區經理林葦潔表示，即使有了第一關過濾，但客人們仍有可能無法吃完所有菜餚，特別是火鍋，在喝湯後更容易有飽足感。因此，各門市服務人員除了主動詢問客人“要不要打包”外，還推出免費打包，與其他收費人民幣1至3元的餐廳作區隔，以提高客人打包剩菜的意願。林葦潔指出，自從推出這項措施後，客人剩菜過多的現象明顯減少，已不到原來的一半。而願意將剩菜打包的客人，約略估計比以前多出近5成，食物浪費的現象獲得顯著改善。

在各單位食堂方面，根據上級意見及指導案例，北京許多單位有樣學樣地推出“半份菜”、“小份菜”，減少用餐者吃不完的機率。而部分食堂以固定價格讓員工、學生隨意取菜的措施，則告取消，改為提供定量的飯菜。此外，部份北京民眾表示，為監督成效，市內一些中小學還由導師或專人監看學生用餐。若有學生吃不完飯菜，導師或專人會當場提醒。如果還是吃不完，則由班導以私訊通知家長，要求教育子女正確觀念，或是注意身體狀況。

據中央社說，對於習近平再度要求制止餐飲浪費，北京民眾洪小姐表示，在中國的糧食沒有外界想像般充裕的情況下，制止餐飲浪費確有必要。況且，中國民眾的用餐觀念近年來逐漸扭轉，以往為了“請客有面子”而浮濫點菜的現象漸有改善，這時趁勢強化“光盤行動”，可取得更大功效。