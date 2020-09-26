華為在日本發售新款智能手錶

中國最大通信設備企業華為技術9月24日宣布將在日本推出兩款智能手錶。手錶的賣點是具有可與華為智能手機聯動的功能，但由於美國加強對華出口限制，支撐着華為戰略根基的智能手機業務發生動搖。

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據日本經濟新聞報道稱，華為在日本發售新款智能手錶或遭逆風。 “可以把智能手機里保存的照片轉換成壁紙”，在華為日本法人24日舉行的在線說明會上，日本業務的負責人宣傳了智能手錶的性能。如果智能手機是華為的產品，就可以通過一鍵方式轉發自己喜歡的照片，並將其輕鬆設置為智能手錶的壁紙。

華為此次打出可與智能手機聯動的是10月上市的高端智能手錶“HUAWEI WATCH GT 2 Pro”，價格為3萬日元左右，預備了兩種款式。搭載續航時間為2周的電池，能夠分析打高爾夫球時的姿勢等。華為還將以1萬3800日元的不含稅價格推出可記錄運動和睡眠數據的“HUAWEI WATCH FIT”。

據該報道稱，首先是銷售網絡薄弱。英國調查公司歐睿信息諮詢（Euromonitor International）的數據顯示，2019年華為在日本的市場佔有率為5％。智能手機新產品方面，因美國採取限制措施，這些手機無法使用視頻共享網站YouTube等美國谷歌的APP，因而沒有得到手機運營商的採用。 而且，美國商務部新近採取的芯片供應限制措施也對華為造成嚴重影響。芯片廠商自9月15日起無法再向華為提供使用美國技術的產品。如果芯片庫存耗盡，將不可避免地對華為的智能手機生產造成打擊，長期來看，有可能在智能手錶銷售之前，華為的智能手機就已無法在日本供應。

該報說，美國IDC公司的數據顯示，今年4月～6月華為在日本智能手錶市場的佔有率為15.6％，僅次於美國蘋果位居第二。在主力業務智能手機發生動搖的背景下，華為的物聯網設備業務可能會被憑藉低價產品加強攻勢的小米等其他中國企業奪走份額。