解放軍震懾台灣齊發10枚東風導彈 網揭是假的

中國軍媒周四（24日）發布一段10枚東風-11A導彈連發的影片，稱東部戰區火箭軍一導彈旅近日進行實彈演習，成功摧毀目標機堡、跑道，其對台震懾意味甚濃。港媒稱，但有眼利網民發現部分片段與4年前解放軍在戈壁沙漠試射導彈後釋出的畫面雷同，亦有畫面疑取自電視劇，令人質疑解放軍的影片只是剪接而成。

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據東網今天報道，解放軍懾台演習片，10彈齊射畫面被揭疑來自電視劇。中國軍媒周四（24日）發布一段10枚東風-11A導彈連發的影片，稱東部戰區火箭軍一導彈旅近日進行實彈演習，成功摧毀目標機堡、跑道，其對台震懾意味甚濃。但有眼利網民發現部分片段與4年前解放軍在戈壁沙漠試射導彈後釋出的畫面雷同，亦有畫面疑取自電視劇，令人質疑解放軍的影片只是剪接而成。

該報道稱，據軍媒日前發布影片並稱，東部戰區火箭軍近日在野外駐訓場實彈演練，其未有交代演習舉行日期和地點，但卻點名由主要對台的東部戰區火箭軍參演。

報道指但有網民發現，影片與官媒於2016年12月發布的“2016大演兵”內的畫面相同，包括導彈連射，及射中目標物後爆破等。另外片段一開始為軍隊從山區基地出發，後突然變成多輛軍車在戈壁荒漠中奔馳，剪接痕跡明顯。而10彈齊射的場景，更與電視劇《號手就位》的預告片畫面相似，只是色調不一樣。