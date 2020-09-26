農夫山泉創始人鍾睒睒再次登頂中國首富

中國飲用水系列產品農夫山泉的創始人鍾睒睒身家超越騰訊的馬化騰和阿里巴巴的馬雲，登頂成為中國首富。據美國彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）的統計，鍾睒睒的身家達587億美元。

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農夫山泉是中國家喻戶曉的品牌。廣告語“農夫山泉有點甜”在中國風靡多年。

農夫山泉公司股票本月初在香港上市，股價一路看漲。此外，鍾睒睒還持有萬泰生物大部分股權。

鍾睒睒1996年在浙江創立農夫山泉，多年來發展飲用水和各種飲料，他旗下還有養生堂和萬泰生物，涉足健康食品，生物製藥，疫苗試劑等領域。

在全球500富豪中，鍾睒睒排名第17，而在亞洲排名第二，僅次於印度信實工業（RelianceIndustries）的穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）。

許多中國新富豪都是來自科技領域，例如騰訊的馬化騰和阿里巴巴的馬雲，但美國和中國就華為、微信和抖音TikTok發生的爭端導致中國科技股價下跌。

在科技新貴身家縮水的同時，食品雜貨業則出現最新的富豪企業家。

鍾睒睒控有多數股權的北京萬泰生物今年4月在上海證交所上市，股價一度狂漲多達9倍，為鍾睒睒帶來最多200億美元的資產。

萬泰生物表示，和廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心合作，研發抗擊新冠病毒疾病疫苗。

農夫山泉本月早些時候在香港上市，上市當天盤中股價一度狂飆85%，讓鍾睒睒當了“半小時”的中國首富。

以紅色瓶蓋包裝的農夫山泉飲用水中國各地都能買到，從小雜貨店到高檔餐廳酒店都有，系列產品還包括茶飲料，維他命水和果汁。 最近中國科技股價下跌導致科技富豪身家縮水，讓鍾睒睒超越馬化騰和馬雲成為中國首富，但這個中國首富的地位他也許也坐不久。

脫胎於阿里巴巴的螞蟻集團下個月將在上海和香港上市，到時候可能會讓馬雲財富更上巔峰。