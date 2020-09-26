G7財長會矛頭對北京促中國暫停對最貧窮國家收債

七國集團(G7)財長周五支持延長20國集團(G20)暫停償還債務的期限，並認識到未來有必要廣泛減免債務，同時將矛頭指向G20成員國中國，稱其貸款缺乏透明度。據聯合國財務專家Eric LeCompte表示，“中國正面臨越來越大的壓力，” 聯合國財務專家Eric LeCompte說，“他們說得非常具體，所有中國政府實體都應該停止接受窮國的債務償還。”

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據路透社報道說，G7財長支持延長最貧窮國家暫停償債期限，敦促中國提高參與度。

今年4月批準的G20暫停償債倡議(DSSI)旨在幫助發展中國家應對冠狀病毒大流行的影響。迄今為止，該倡議已經幫助43個國家推遲了50億美元的官方債務償還。

不過，G7財長在一份聯合聲明中表示，一些國家將國有機構列為商業銀行，沒有全面參與DSSI，對此，他們“深感遺憾”。儘管聲明沒有特別提到中國，但G7官員表示，這一信息顯然是針對北京方面。在與尋求債務減免的國家打交道時，北京方面沒有將國有的中國國家開發銀行(CDB)和其他政府控制實體提供的貸款納入其官方債務總額。

日本財務大臣麻生太郎在G7電話會議後對記者說，“在DSSI中，中國的參與度完全不夠，”麻生太郎說，“我告訴七國集團(G7)，我們必須進一步向中國施壓，DSSI需要在今年年底最後期限到期後進一步延長，我們必須確保所有債權人公平分擔負擔。”

為抗擊導致全球近3,200萬人感染的冠狀病毒大流行而制定的限制措施，對貧窮國家的打擊尤其嚴重，有可能使1億多人陷入極端貧困。這場大流行將迫使許多危機前已經負債纍纍的國家重組其貸款，否則將面臨違約。G7財長承認，在目前暫停官方雙邊債務償還之外，一些國家還需要進一步的債務減免，並敦促G20主要經濟體和巴黎俱樂部債權人在10月14日G20財長會議前就重組這些債務的共同條款達成一致。

路透社說，周五的聲明反映出人們越來越認識到該計畫沒有達到目標。該計畫為發展中國家節省的資金遠遠低於最初預計的120億美元，約30個符合條件的國家因為擔心損害其未來的借貸能力而選擇不要求延期。

據G7財長們表示，應”在請求國際貨幣基金組織(IMF)融資的情況下”延長該倡議，並呼籲制定新的條款清單和諒解備忘錄，以改善該倡議的實施情況。他們表示，這一努力應集中在暫緩債務償還之外的債務處理，以及”所有債權人公平分擔負擔”等關鍵問題上。此外，部長們表示，所有根據DSSI歸類為“商業”的債權在未來的債務處理以及在執行IMF政策時都將被同樣的處理。這一政策將使得更多的中國貸款參與到未來的債務重組中來。

部長們再次呼籲私營貸款機構應在被要求時參與該計畫，並指出，由於它們沒有參與這一進程，可能限制了給一些國家帶來的潛在好處。七國集團財長支持延長DSSI期限，將為規模更大的20國集團做出相關決定鋪平道路，G20可能在11月的領導人峰會上做出正式決定。

據路透社說，世界銀行行長馬爾帕斯在推特上寫道，他對七國集團提出的延長DSSI、提高債務透明度以及在暫停償債外採取減免債務行動的呼籲表示歡迎，並敦促迅速採取行動幫助貧窮國家。