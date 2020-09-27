中芯稱沒收到制裁通知

就美國已開始制裁中國最大芯片製造商中芯國際消息，中芯今天再發出公告稱，並未收到相關官方消息，並重申只為民用和商用終端用戶提供產品服務，與中國軍方毫無關係。

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據中央社今天報道說，中芯國際稱沒收到制裁通知，並說與中國軍方毫無關係。據外媒消息，美國已開始制裁中國最大芯片製造商中芯國際，中芯今天再發出公告稱，並未收到相關官方消息，並重申只為民用和商用終端用戶提供產品服務，與中國軍方毫無關係。中國證券網等多家陸媒傍晚都刊登了中芯國際這份公告。

據公告說，中芯國際集成電路製造有限公司注意到，26日，有媒體網絡詢問或者轉發一份疑似由美國商務部工業與安全局簽發的文件。該文件內容顯示，針對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。中芯國際表示，截至公告發布時，並未收到此類官方消息。中芯同時重申，只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務，“本公司和中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產”。

據該報道，英國“金融時報”26日消息，根據其看到的信件複本，美國商務部25日告訴各家公司，對中芯國際的出口可能被轉用於“軍事最終用途”，帶來“不可接受的風險”。該報說，美國此舉恐將切斷中芯國際取得美國重要的軟件和芯片製造設備之路。各大企業現在需要許可證才能出口這類產品給中芯國際。

中芯國際26日表示，對這項新制裁還不知情，正在了解情況；今天重申仍未收到相關的官方消息。中芯是中國最大的芯片製造商，今年7月16日在上海科創板上市。在製程技術方面，中芯目前可對14奈米晶圓代工量產，落後台積電至少2個世代。