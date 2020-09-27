中芯設備一半來自美國 專家指美禁令猶如掐斷生路

美國決定製裁中國最大晶圓代工廠商中芯國際，中芯可能將無法取得製造其產品所需的美國軟件和芯片生產設備。外媒引述專家指出，中芯國際高達一半的設備來自美國供應商，如果美國的合作夥伴不能為中芯國際提供服務和升級製造設備，中芯國際恐難以繼續經營下去。

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據自由時報今天報道稱，中芯一半設備來自美國！專家指美禁令恐掐斷生路。美國決定製裁中國最大晶圓代工廠商中芯國際，中芯可能將無法取得製造其產品所需的美國軟件和芯片生產設備。

該報引述《紐約時報》消息，中國的工廠生產世界上大量的手機、電腦和互聯網設備，但是這些設備的矽晶圓材料大都是進口而來，去年中國進口了超過3000億美元的電腦芯片，進口額比原油還要多，所以中國領導人習近平投入了大量資源，欲使中國在半導體和其他先進技術方面能更加自力更生。然而，消息指出，獲得中國政府支持的中芯國際，儘管是中國技術最先進的晶圓代工廠商，其製造工藝水平仍落後三星、台積電等晶圓代工大廠數年，這意味着中芯國際無法生產能最好地支持最新、最苛刻應用的複雜芯片。

據紐時指出，即使是生產較低階的芯片，中芯國際也依賴美國公司的軟件和機器設備。投行Jefferies的分析師估計，目前中芯國際高達一半的設備來自美國供應商，如果這些美國合作夥伴不能為中芯國際提供服務和升級製造設備，中芯國際恐難以繼續經營下去。

據報道指出，特朗普政府今年對華為的限制措施，已對中芯國際的業務造成打擊，最近幾個月，美國商務部削弱了華為在世界任何地方採購芯片的能力，包括中芯國際。據瑞士信貸（Credit Suisse）分析師估計，去年華為佔中芯國際營收將近5分之1。