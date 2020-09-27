台海誰開第一槍 環時指美專家評估北京護國先開槍

據港媒報道，中美地緣政治角力白熱化，兩岸局勢緊張陡然升級。環球時報周五（25日）刊登上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立文章稱，在國家統一戰爭中，大陸中國不排除開第一槍的可能。而美媒援引美國國防部官員稱，中國即使沒有勝算仍可能對台動武。

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據香港經濟日報說，環球時報引專家稱，中國或為護國開首槍，並說美這樣評估。環球時報周五（25日）刊登上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立文章稱，長期以來，中國大陸一直有“不開第一槍”的說法。但他認為，在維護中國核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的。

根據中國大陸2011年發表的《中國的和平發展》白皮書，中方核心利益包括︰國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障等六項。

據沈丁立一一列舉中國大陸六大核心國家核心利益面臨何種威脅時，應該開出第一槍。據沈丁立首先質疑，當外國軍機在中國的領空實施軍事偵察行動，不斷侵犯中國大陸主權時，還有必要堅持不開第一槍以確保外軍機組人員的生命安全嗎？

其次，當中國的核武器面臨敵國非核武器的精準攻擊時，還有必要堅持不首先使用核武器嗎？第三，“滿洲國”時，中國東北軍堅持不開第一槍從而眼看國土淪喪，今日之中國能容忍重蹈國恥嗎？沈丁立稱，中國應對任何外國侵略軍堅決地開出第一槍。第四，沈丁立說，中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一。面對“台獨”勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大。

沈丁立指出，非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。

據沈丁立說的第五項，當面臨來自內外的敵對力量對中國大陸發動旨在顛覆現有制度並引起社會嚴重動蕩的挑戰面前，中國的憲法並未排除開第一槍的選擇，對外對內都是如此。第六項，沈丁立表示，正常的國際經貿、糧食和能源的國際合作等，都是中國經濟社會可持續發展的基本保障。“如果有人故意不想讓中國人過好日子，那將有嚴重後果”。

沈丁立強調，“不開第一槍”並非絕對的，而且要避免落入教條主義。他建議中國大陸應改為對外表述︰中國將就不開第一槍做最大程度的剋制，但不保證不開第一槍。這樣才最具道德性和守法性。