國民黨出招推避與大陸開戰公投 促與美國建交

國民黨團下周將向台灣立法院提出公決案，要求當局全面避戰，儘快促成台美復交和美軍協防颱海安全，繼續親美抗陸策略。國民黨團總召林為洲表示，台當局目前無法通過交流降低大陸敵意，若台灣的蔡英文總統選擇親美，就要做得徹底些，促進台美復交，讓美國派航母艦隊到台灣協防。台灣專家評論稱國民黨此舉是為了諷刺蔡英文政府。

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據東網今天報道說，國民黨團擬提避戰公決案，促台美復交抗大陸。解放軍軍機和軍艦頻繁進入台海，兩岸關係緊張。台媒周日（27日）報道稱，國民黨團上周四（24日）已將相關公決案交予智庫初步討論，草案最快下周提出，呼籲美國用具體行動支持台灣，恢復邦交、在台海共同協防，才能避戰，“不相信中國大陸敢打美國”。林為洲認為，兩岸關係在民進黨執政後呈現僵滯、對立，在親美抗陸的戰略下更為惡化，台當局愈與美國友好，大陸愈有意見，讓兩岸陷入開戰邊緣。

據林為洲認為，目前台當局就算姿態擺低，雙方沒有互信基礎，對方也不會相信真有誠意；但要向大陸示威，蔡英文當局又不敢。林強調，台最重要的是“避戰”，台海安全需美國介入，若美方與當前民進黨政府友好，“不要老派生意人來，應派人來保護一下台灣”。

針對台美復交問題，台灣外交部長吳釗燮早前接受美媒採訪時表示，台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。國民黨主席江啟臣隨後回應稱，“如果（台美）關係那麼好，應該推動復交才對”。

該報道稱，就國民黨團下周將向立法院提出公決案，要求當局全面避戰，儘快促成美台復交和美軍協防颱海安全，繼續親美抗陸策略，有專家接受東網記者訪問時指出，國民黨此舉是為了諷刺蔡英文政府，表面上催促政府與美建交，但事實上大家都知道這是不可能成事。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠表示，國民黨講“賭氣話”，暗示“講這麼多幹嘛？有種就建交啊！叫美軍來協防呀！”但吳認為，美軍一直都在暗中協防颱灣。不過，他亦指出特朗普政府並無將美台建交當成優先目標。