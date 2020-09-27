查貪繼續 中紀委進駐中央省市黨辦第六輪

據中國官方媒體官媒周日（27日）報道，經黨中央批准，十九屆中央第六輪巡視將對32個地方、單位黨組織展開常規巡視。另外，中紀委同日公布今年前8個月，全國查處違反中央八項規定精神問題的情況。

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據東網今天報道，中央展開第六輪巡視 將進駐32個中央和地方黨組織。據報道，第六輪巡視對象包括北京、天津、內蒙古、吉林、上海、浙江、安徽、江西、湖北、廣西、重慶、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海、新疆自治區、新疆生產建設兵團、全國人大常委會機關、全國政協機關、公安部、財政部、水利部、農業農村部、國家衞健委、審計署、國家醫保局、國家移民局、國家中醫藥管理局、農科院、中國貿促會、中國殘疾人聯合會等地方、單位黨組織。

另外，對第六輪巡視涉及的長春、杭州、寧波、武漢、西安等5個副省級城市黨委和人大常委會、政府、政協黨組主要負責人，亦一併納入巡視範圍。

該報道說，此外，中紀委公布今年全國查處違反中央八項規定精神問題的情況，截至8月31日，全國共查處83,988宗違規問題，共處理122,094人，68,378人被政務處分；其中，單在今年8月就查處了11,259宗違規問題，處理16,731人，9537人被政務處分。