美名導演抨擊好萊塢向中共屈膝塔倫蒂諾是例外

美國著名喜劇導演兼監製阿帕陶（Judd Apatow）本周二抨擊美國的電影業刻意避免製作有關中國和其他國家打壓人權故事的電影。根據美國國家評論雜誌（National Review）報導，作品包括《一夜大肚》（Knocked Up）以及《處男四十》（The 40-Year-Old Virgin）的阿帕陶在迪士尼製作的《花木蘭》公開上演之後，發表上述的評論。

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事實上，阿帕陶在今年1月初時，已經批評好萊塢向中共“叩頭”，認為整個過程“雖是緩慢但卻是陰險（insidious）的”。他當時還特別讚許另一名導演塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）是罕有一個拒絕向中國叩頭的電影製作人。

迪士尼製作的《花木蘭》由於取景在備受外界關注的新疆，並且在電影結尾時還打出鳴謝新疆公安局的字句，惹起美國人權組織的反感，因為中國當局在新疆大規模興建“改造營”禁錮大批維吾爾族。中國則反駁上述的建築其實是職業訓練營。

根據業界估計，中國將取代美國成為世界最大的電影業市場，而迪士尼耗資2億美元製作的《花木蘭》，目的是企圖打入這個市場。

阿帕陶接受美國MSNBC電視的訪問時說：“很多類似此等的大企業，在全球多個國家都涉及商業利益，沙特阿拉伯、中國，他們不但不會批評這些國家，他們而且不會播放一些發掘真相的深度性紀錄片，因為他們正忙着賺錢。”他進一步說：“所以，我們在這裡還在討論這個笑話或那個笑話可不可以講的時候，他們就更上一層樓，完全禁止一切批評中國人權的內容。”

阿帕陶又補充說，沒有人會對一個維吾爾人如何逃出禁錮營的劇本表示有興趣，或其他類似批評中國的故事，“我們不但沒有透過與中國做生意促使中國更開放，中國反而用錢收買了我們的緘默”。

阿帕陶今年1月6日已經對好萊塢屈膝中共的做法深感厭惡而公開批評。阿帕陶在接受紐約客雜誌的訪問時，大肆憑藉美國電影業為了自身利益而默許北京為所欲為地踐踏人權。

他說：“我覺得（這個過程）雖是緩慢但卻是陰險的。你不會看到任何一家大規模的電影公司所製作的電影，內容批評擁有龐大市場或投資者的國家。”“因此，結果就是一百萬或更多的維吾爾人被關在改造營內，而你們卻不會知道太多。”

在訪問中，阿帕陶同時提到去年10月另一名導演塔倫蒂諾拒絕中國的要求，改動他導演的《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）的中國版內容。據阿帕陶的了解所悉，片中一個影射李小龍的角色，遭到李的家人投訴，但由於塔倫蒂諾拒絕改動內容，結果被中國禁止在大陸上演。

阿帕陶說：“塔倫蒂諾因為名氣夠大，擁有最後的話事權，但很少人像他那樣。”

《從前，有個好萊塢》今年獲得奧斯卡多項提名，其中著名男星布萊德·彼特（港譯畢彼特Brad Pitt）憑此片獲得最佳男配角。彼特在片中飾演一名電影武打替身，他只用了很短時間就將片中一名疑似李小龍的武打明星打到在地上。