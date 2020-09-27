美收緊中共黨員入境一名探親者被打回頭兼註銷十年簽證

任職美國環球律師事務所的律師鄭存柱證實，一名中共黨員今個月17日下午搭機抵達底特律（Detroit）機場時被拒入境及原機遣返，他的護照上10年有效期美國旅遊簽證，亦被蓋上印章註銷。根據蘋果日報報導，曾經是八九民運學生領袖的鄭存柱表示，他任職的律師事務所接獲該黨員居住在美國的女兒求助，事務所曾建議女兒的父親退黨，但因為退黨連帶退休福利都一併泡湯，父女們對此都猶豫不定。

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報導指，目前是美國移民顧問的鄭存柱表示，當時接獲女客戶求助指父親申請親屬優先移民配額時，曾到美國駐廣州總領館面試，誠實報稱是“中共黨員”，之後一直沒有結果。鄭建議先在“國家簽證中心”查詢其父親的移民簽證進度，回覆指9月17日更新申請結果：“美國移民官員已裁定並拒絕其簽證申請，可提供補充文件，而申請個案將會獲得多一次裁定。”而鄭發WhatsApp向女客戶回覆：“趕緊退黨。”

隨後，該女客戶又向鄭表示，父親在本月17日持旅遊簽證探望她時被攔截，“（美國關員）審問他一段很長的時間後，告訴他不能入境。”原來，她父親是退休幹部，身為共產黨員是不能移民的。鄭解釋：“因為在中國大陸考慮到退休的待遇，有退休金……可能工作時間蠻久的，沒有辦法退出共產黨，如果主動退出共產黨的話，那些退休待遇就沒有了。”鄭指出，過往申請美國移民有一個不明文規定，如果申請人是黨員，或退黨還未滿兩年，是無法移民美國的。

至於女客戶的父親有“雙重身份”，既持有10年有效期的美國旅遊簽證，也是正在申請移民美國的依親簽證，鄭存柱說：“移民如果是黨員的話，法律規定是inadmissible（不被接受），不容許進入美國的；他是共產黨員的身份，所以在機場被海關人員攔截。”當日下午，她的父親被原機遣返中國，取消原有的旅遊簽證，並在護照上蓋上違反美國入境法的哪一條法律，以後申請簽證或移民美國將會困難重重。

鄭存柱表示，美國移民政策一直都拒絕共產黨黨員移居當地，但過往十多年來一直都採取比較寬容的政策，容許中國人進入西方世界，“想讓西方價值改變中國共產黨的一個政策”；但最近美國改變對中共的政策。他直言中國留學生赴美簽證也逐步收緊：“留學生到美國以後偷竊美國西方社會比較高端的技術，有些甚至做間諜偷技術，對敏感的行業和專業，留學生的簽證也控製得嚴格一點。”他表示，近來出現一個現象就是留美的中國移民和留學生，也紛紛走出來退出共產黨，通過相關的機構辦理退黨手續，如透過登報方式證明已退出共產黨，他們也知道共產黨員的身份不符合美國移民政策。

鄭存柱認為，這宗遣返個案說明美已開始禁止中共黨員入境，中共黨員不管是移民，還是探親、旅遊，都可能面臨在機場被遣返的風險。中共中央組織部公布黨內統計數據顯示，截至2019年底，黨員總數為9,191.4萬人，比上年凈增132萬人。

早在今年7月，紐約時報報導華府正考慮推出針對中共黨員及家屬簽證禁令，國務卿蓬佩奧亦證實有關消息，當時國務院在總統指引下正推進有關政策，上述的例子似乎印證這個政策已經生效。