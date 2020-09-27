解放軍隱形殲20疑布防衢州 可20分鐘攻台

浙江衢州市民眾近日拍攝到解放軍第五代隱形戰機殲-20，正在沿海重要空軍基地“衢州機場”降落的畫面。該機場距台北僅500公里，分析稱殲-20可由此20分鐘飛抵台灣。兩岸關係緊張，台軍也不斷展示“肌肉”，在年度國防預算中間接首次證實地對地雄風-2E巡航導彈的存在。軍事學者認為，此舉是在強調台軍具有反制能力。

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據明報今天報道稱，殲20疑部署浙沿海，廿分鐘可抵台。台軍預算列雄風2E導彈，專家稱強調能反制。

據“新浪軍事”25日在微博發布衢州市民拍攝影片顯示，一架殲-20低空低速飛越衢州市區上空，附近即衢州空軍基地。分析指出，該架殲-20可能隸屬安徽蕪湖空軍基地的“王海大隊”，近日向前部署至衢州空軍基地。“中時新聞網”報道提及，衢州機場是解放軍面向東海、台海重要大型空軍基地之一，距台僅500公里，長年駐紮大量蘇-30、蘇-27及殲-10等戰機，該機場如同花蓮佳山空軍基地建有龐大地下機庫，以防敵機、導彈轟炸，位置正好處於台軍巡航導彈、飛機打擊有效極限距離。殲-20從該機場掛彈起飛，以其時速近2000公里速度，7至8分鐘台軍北部戰機即進入其長程空對空導彈有效距離，15至20分鐘就能飛抵台灣上空攻擊。

據該報道稱，作為世界上第三款進入量產的第五代隱身戰鬥機，殲-20在隱形能力、雷達探測能力、信息化態勢感知能力、超音速飛行能力等方面具有優勢。根據公開資訊，目前隱形模式下的殲-20，腹部彈艙和側彈艙一般掛載霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈，以及可能的小型制導炸彈。解放軍可以做到在後方預警機等情報體系的支援下，在台軍雷達無法探測到的安全距離上部署殲-20等隱身戰機，並使用遠程空空導彈打擊任何出現的空中目標。《環球時報》稱，目前“王海大隊”所在旅已經換裝了兩位數的殲-20，解放軍可台海上空實現台軍看不見的“威龍之牆”。

該報道引據《自由時報》消息稱，中國大陸自1990年代以來不斷展現擁有的地對地導彈，台軍長年並未證實地對地導彈服役的存在。直到台國防部2020年度公開預算，首度列出“地對地導彈”將在今年進行18年延壽驗證；而今年公布的2021年度公開預算，則出現了“雄升導彈”18年延壽驗證，“雄升”就是雄風-2E巡航導彈研發計畫的名稱。台灣軍事學者蘇紫雲認為，此一現象代表台軍不再隱匿擁有反制武器的存在，並強調台軍具有反制的能力。

明報引據公開資料顯示，雄風-2E巡航導彈長6.25米，直徑約0.5米，可攜帶500公斤重彈頭，設計射程為873至1249公里，命中率正負誤差在12米內。只攜帶常規彈頭，以小型噴氣式發動機作為推進動力。其基本性能與外形都與美國的戰斧巡航導彈極其相似。