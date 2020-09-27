解放軍震懾台灣文武齊上 遭揭3次造假

解放軍東部戰區24日發布一支試射飛彈的影片，被發現是用舊片剪接而成。加上空軍轟6文宣剪接好萊塢電影片段、將舊照中的F-16戰機修掉後當新照用，近期至少發生3次發生造假的醜聞。

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解放軍東部戰區24日發布一支試射飛彈的影片，被發現是用舊片剪接而成。據中央社今天報道稱，解放軍武嚇不夠給力，文宣3度造假添磚瓦。

據該報道，解放軍官媒“解放軍報”的官方微博於24日時發布一段約1分13秒的影片，宣稱是“東部戰區火箭軍某導彈旅依託野外駐訓場開展實戰化訓練”，並強調解放軍時刻準備戰鬥，恫嚇台灣的意味濃厚。雖然影片及內文並未詳細說明發射地點，不過影片有大量陸媒與網友轉載。

然而影片上線後不久，立刻有眼尖的網友陸續發現，這支號稱是近日由東部戰區連續發射10枚東風-11飛彈的影片，其實是以央視在2016年播出的軍演文宣舊片剪接而成。除了以舊片當作新片使用外，網友也指出，發射背景是在戈壁，並非東部戰區戍守區域，因此影片中的部隊不可能是隸屬於東部戰區。

據中央社說，近期解放軍頻頻發動文宣戰，恫嚇台灣意圖明顯，中國國防部新聞發言人任國強日前在例行記者會中表示，東部戰區在台海附近組織實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。然而強勢的語言言猶在耳，解放軍卻陸續被外媒與網友揭露，多個文宣影片與照片是以剪接、修圖等造假的方式製作而成。

解放軍空軍官方微博帳號“空軍在線”，於19日時上傳了一支展示共軍中程及長程轟6轟炸機（H-6）火力的影片，雖然在網絡上引發熱議並轉載，但是隨即被中國網友指出，片中多個片段是剪接自好萊塢電影“變形金剛2：復仇之戰”、“絕地任務”及“危機倒數”等電影片段。港媒立場新聞於20日的報導，比對影片與電影片段並製作對照圖，證實有三個場景來自於電影。

這支影片在微博上引發抨擊，有中國網友稱“竟用美國好萊塢的電影片段，宣傳自己的軍機”、“為什麼不用我們自己的影像”。由於網友的批評與質疑的輿論，這支文宣片後續已從官方微博下架了，不過目前在中國官媒新華社的官方臉書上仍可以看到這支影片。

據該報道，沒過幾天，轟6的文宣又再度被抓包造假。22日陸媒上海熱線刊出一則報導，指出解放軍的三大軍機在台海軍演，並搭配一張轟6轟炸機的照片。結果這張照片被台灣的網友發現，不但是台灣國防部拍攝的舊照，而且原圖是台灣的F-16戰機監控轟6，但是陸媒將F-16修掉，只留下轟6。