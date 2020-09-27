重慶礦難 被困17人中16人死亡

27日凌晨0時30分許，重慶市綦江區松藻煤礦發生一起重大安全生產事故，致16名被困井下的工人，因一氧化碳超限不幸遇難。初步的調查原因是皮帶起火16名井下工人缺氧遇難。

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據重慶官方27日上午通報，松藻煤礦隸屬重慶能投渝新能源公司，一氧化碳超限系因井下大傾角皮帶燃燒所致。一百多名救援人員趕到現場。事故的具體原因還在進一步調查中。

27日上午，楚天都市報記者採訪了煤礦周邊多家餐飲和商店人員，他們說煤礦工人多為當地人，但被困人員中沒有熟識的人，早上來了好多的救援人員，救護車都有十多輛。

綦江區委宣傳部一位覃姓負責人告訴楚天都市報記者，正在緊急救援，名單尚在統計之中，不知17名被困人員是否有湖北籍人員，有新的救援進展會及時通報。

據了解，在事發礦井前，有來自多個礦山救援隊的人員集結在空地處，一隊救援人員升井後，另一隊救援人員立刻攜帶救援裝備下井。共有18支救援隊伍參與救援。事故發生地點距離井口較遠，井下溫度較高，有毒有害氣體聚集還未消散，加上自身攜帶的救援裝備較重，給救援造成了較大困難。

27日下午，重慶市官方通報稱，截至下午2時許，救援人員已完成搜救工作，17名被困人員中，16人已無生命體征，另外1人已送醫全力搶救。