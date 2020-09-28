中國外交部新聞司新添女副司長 有猜是否任發言人與女"戰狼"

據中國外交部公告新增了1名新聞司副司長，由參贊蔣小燕升任，使副司長人數增至4人。這是中國外交部新聞司1年多來第4次副司長異動，但蔣小燕是否兼任發言人目前尚不明朗。中央社報道說，至於中國外交部新聞司正副司長及發言人1年多來頻繁異動，雖被外界賦予“戰狼外交”聯想，但是否所有發言人都自動具備、或被指派為“戰狼”形象，尚待觀察。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，外宣趨重要，中國外交部新聞司主管1年來頻更換。該報道說，在自認晉身“大國”之林及美中關係惡化下，中國近幾年來改采攻勢外交，外交部對外發言漸趨嗆辣強勢，甚至藉由海外社交平台與美國官員互嗆，被戲稱為“戰狼外交”，在國際輿論場上的評價趨於兩極。至於中國外交部新聞司正副司長及發言人1年多來頻繁異動，雖被外界賦予“戰狼外交”聯想，但是否所有發言人都自動具備、或被指派為“戰狼”形象，尚待觀察。

由於蔣小燕升任，中國外交部新聞司形成“一正四副”格局，司長為華春瑩，副司長依排名順序為汪文斌、於敦海、趙立堅、蔣小燕。其中，華春瑩、汪文斌、趙立堅兼任中國外交部發言人。

中國外交部新聞司這波正副司長異動始於2019年7月。時任司長陸慷轉任北美大洋洲司長，由副司長華春瑩升任司長，曾任2018年上海合作組織峰會新聞中心主任的於敦海則接任副司長，但並未兼任發言人。2019年8月，時任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊的趙立堅，接任外交部新聞司副司長，但他直到今年2月才兼任發言人。今年6月間，時任中國外交部副司長兼發言人耿爽宣布離任，不久即調任中國常駐聯合國副代表；7月，時任中國駐突尼斯大使汪文斌接任副司長，併兼任發言人，使中國外交部維持3名發言人的規模。

蔣小燕9月27日升任副司長，便成為繼於敦海、趙立堅、汪文斌之後，中國外交部新聞司1年多來第4名異動的副司長。