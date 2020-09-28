台灣漁船與日本海上保安廳巡查船在釣魚島碰撞

2012年9月25日，日本海上保安廳艦艇在釣魚島（台灣稱釣魚台，日本稱尖閣列島）附近水域，向來自台灣的保釣漁船發射水龍。為台灣漁船護航的台灣海巡署艦艇發射水龍回應。

據日本第11管區海上保安本部的消息，27日下午3點以後，在沖繩縣的釣魚島海上的台灣漁船接觸了日本海上保安廳的巡查船。日本方面認為台灣漁船在日本的領海內違法作業，巡查船在與其並行並命令其從日本認為是“領海”的區域退出去的時候，巡查船的船尾左側和漁船的船首右側接觸碰撞。

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據日本方面反映，巡查船的船體沒有大的損傷，也沒有受傷的人。台灣漁船也沒有大的損傷，不影響航行，但是台灣方面表示該船船首受損嚴重。約1小時之後，台灣漁船退出了日本認為是領海的區域。

對於這一事故，日本官房長官加藤官勝信表示：向台灣方面提出了這一問題，表示日本政府將進行必要的調查，並進行適當的對應。而台灣海上警察當局主張對釣魚島的所有權，表示將保衛周邊海域台灣漁業者的權益。

而據台灣《聯合新聞網》27日報道：宜蘭蘇澳籍“新凌波236號”漁船27日下午在釣魚台12浬海域作業時，遭日本海上保安廳公務船擦撞船首，造成右舷裂損，所幸7名人員平安，海巡署派遣基隆艦前往，傍晚抵達現場，戒護漁船返航。

《聯合新聞網》援引蘇澳區漁會總幹事陳春生的話表示，日本海上保安廳公務船的船尾，撞到新凌波236號的船首受損嚴重，雖然釣魚台12浬以內是爭議海域，不得進入捕魚，新凌波236號屬延繩釣漁船捕魚作業時，或許有可能漂過去一點，但無論如何在收網作業，日船都不應該“掃”我方漁船，他懷疑整起事件難脫“故意”之嫌。