報道武漢疫情被控“尋滋” 公民記者張展獄中持續絕食

綜合消息顯示，因在今年年初前往武漢報道當地新冠疫情被捕，後被控“尋釁滋事罪”的中國公民記者張展仍在被拘押的看守所中絕食抗爭。她的律師介紹稱，張展絕食已近一個月，身體衰弱令人擔憂。

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今年1月武漢新冠肺炎疫情暴發後，張展自2月1日左右前往武漢報導當地疫情，並一直通過微信、推特、YouTube 等社交媒體平台以自媒體方式直播武漢的當地情況。她以公民記者身份幫助受疫情影響的人發聲。張展還在武漢實地寫了大量關於武漢疫情的現場報道，並一度前往曾“訓誡”武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的中南路派出所試圖採訪。據悉，她隨後於5月14日在武漢所住賓館被警方帶走傳喚，次日即被上海市浦東新區警方以涉嫌“尋釁滋事罪”刑拘。6月19日，張展被以同一罪名正式批捕，拘留在上海浦東新區看守所。

據了解，張展委託的辯護律師聞宇9月28日見當事人後向自由亞洲表示，案件最快10月開庭， 但張展還在絕食抗爭。聞宇當地時間周一上午到看守所會見了當事人。他介紹稱，張展很瘦，她還在絕食，“上午十點鐘去會見她（張展）的，辦事還算順利。會見大概五十分鐘。她現在瘦了很多。我問她怎麼一回事，她說她還在絕食。現在同倉（囚室）的還有兩三個人給她喂流食，粥、湯類，我就叫她不要絕食。”

報導提及，首次會見當事人的聞宇律師指，在大約五十分鐘的會見中，多次囑咐張展養好身體，為很快到來的開庭做準備。他說，“第二要她準備一下，養好身體，開庭的時候好為自己辯護。你現在這樣身體虛弱開庭時候，沒法辯護，這個案件他們（官方）就容易走過場（走形式）。開庭時間可能會很快，可能在10月份開庭，所以你要準備好。”聞宇將為張展作無罪辯護。

這是因為控方舉證張展的證據被指均與其發表的網絡言論有關。聞宇表示，張展承認在網上發表的言論，但不認為違法，因此律師將為張展作無罪辯護。他談到，“對一些事實我們沒什麼好辯護的，我們主要對案件的性質進行辯護，這個（網絡言論）屬於言論自由，到時候作無罪辯護。”

據悉，現年37歲的張展是居住在上海浦東新區的陝西籍網絡異議人士。她畢業於西南財經大學金融專業並取得碩士學位。2010年，張展離開家鄉到上海，曾擔任過律師。期間在網上發表個人觀點的文章而遭到報復，不能正常執業。去年香港發生反修例運動之後，她還通過網絡發聲向港人表示支持，並遭到上海警方的傳喚和拘留，期間兩度被做強制性“精神病鑒定”。她的家人也受到了警方的威脅。