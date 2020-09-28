孟晚舟今天再出庭 聚焦引渡

華為首席財務官(CFO)孟晚舟周一將在加拿大再次出庭，她的律師團將繼續努力阻止美國的引渡努力。華為律師團將辯稱，美國的引渡要求有瑕疵，因其遺漏了關鍵證據，該證據顯示孟晚舟並未就華為的伊朗業務對滙豐說謊。稍早媒體報道發現對孟晚舟不利的新證據。

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據路透社今天報道，華為財務總監孟晚舟將在加拿大法院再次出庭，反對美國引渡。孟晚舟於2018年12月被逮捕，因美國一份拘捕令指控其進行銀行欺詐，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐HSBA.L，並導致該銀行違反美國制裁法。

華為律師團將辯稱，美國的引渡要求有瑕疵，因其遺漏了關鍵證據，該證據顯示孟晚舟並未就華為的伊朗業務對滙豐說謊。

孟晚舟周一將在不列顛哥倫比亞最高法院出庭，法官將在五天的聆訊後最終決定是否允許辯方採用對他們有利的額外證據。

華為律師團將使用PowerPoint展示滙豐知悉華為在伊朗業務往來的程度，律師團表示美國在向加拿大提出引渡要求中並未準確陳述這一點。

據溫哥華引渡訴訟律師Gary Botting表示，引渡案很少會舉行Vukelich聽證會，但鑒於孟晚舟一案的複雜程度，進行聽證會並不令人意外。據Botting補充表示。被告方的勝利“完全取決於證據的本質...以及他們受到的指控是否有任何實質內容。”

路透社稱，孟晚舟的引渡案目前定於2021年4月完成審判，不過若有任何一方提出上訴，案子可能還會在加拿大的司法體系中審理好幾年。