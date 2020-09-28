官方指中國經濟加快復蘇

中國銀行研究院周一發布報告預計，預計三季度中國GDP（國內生產總值）增長5.1%左右，隨後經濟將進入復蘇的平台期，增長動能將有所放緩，四季度GDP增速為5.6%左右；宏觀政策要提前關注和應對經濟金融領域存在的多種風險，在穩增長和防風險之間取得平衡。

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據路透社今天報道，三季度中國GDP料增5.1%四季度為5.6% 中國銀行研究院周一在2020年四季度經濟金融展望報告中指出，儘管經濟復蘇逐步接近正常水平，但經濟金融領域存在的諸多風險點值得特別關注，如新冠疫情倒灌、政經格局巨變和全球經濟復蘇艱難等外部風險，國內逆周期調節政策效應衰減、高槓桿風險，以及地方債務、銀行貸款和債券違約等信用風險。

據該報告，“寬鬆貨幣政策能夠在短期內迅速見效，推動經濟儘快走出困境，但經濟的行穩致遠不能僅依賴貨幣政策刺激，需要市場化行為推動才能確保經濟復蘇後的可持續增長。”報告強調，從長遠看，全球疫情“大流行”何時減弱和消除，全球經濟內生動力不足，中美關係受經貿摩擦、美國大選及其他非經濟因素的影響程度等，都為中國經濟帶來了變數。

考慮到穩增長仍是未來較長時期內經濟工作的重點，報告建議，把握降准、降息節奏，繼續推動企業融資成本下行；合理利用法定存款準備金率等貨幣政策工具，通過控制操作頻率，根據經濟復蘇及企業融資情況擇機降准、降息，推動企業綜合融資成本繼續下降。

該報告指要增加國債發行規模，適度提高中央政府槓桿率，拓寬財政資金來源；加大長期限流動性供給，確保國債平穩發行，建議央行根據國債發行規模和期限，通過滾動續期的方式加大流動性，尤其是MLF等。