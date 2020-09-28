抖音在美暫不死 華盛頓法庭擋下特朗普政府禁令

美國總統特朗普政府原訂今天星期一起禁止美國用戶下載熱門短影音分享應用程式TikTok，聯邦法官今天在最後一刻做出裁決，暫緩實施這項具有政治色彩的禁令，TikTok暫時逃過一劫。此前美國濱州一家法庭判決駁回暫停禁令的訴訟。

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據法新社說，美聯邦法院擋下政府禁令致抖音暫逃封殺命運。華盛頓聯邦地區法官尼柯爾斯（Carl Nichols）應抖音要求，暫時擋下這項禁令。白宮聲稱，抖音母公司中國字節跳動（ByteDance）與北京當局的關係，恐對美國構成國安威脅。

該報道稱，華盛頓聯邦地區法院發出的簡要命令中，並沒有說明法官做出這項裁決的原因。

特朗普政府尋求從28日零時起，禁止美國用戶下載抖音，但允許用戶繼續使用到11月12日，之後將全面禁用。法官駁回抖音盼能延後實施11月12日禁令的要求。

法院星期天做出這項裁決，代表這個擁有一億美國用戶的網路社交平台暫時贏了這回合，但華盛頓地區法院尚未針對抖音是否應該續留美國一事，就法律論據上的優點進行考量。

據抖音主張，即便是暫時性禁令也具破壞性，不僅會因為阻礙公司發展，使公司蒙受難以彌補的傷害，更會傷害TikTok的商業聲譽。

尼柯爾斯星期天透過罕見的電話聽證會方式，就特朗普下令禁止中國應用程式TikTok隱含言論自由及國安影響，聽取相關論據。

據抖音代表律師霍爾（John Hall）表示，禁令具有「懲罰性」，也會封殺一個數以千萬計美國民眾使用的公眾論壇。這場聽證會召開前，抖音律師透過書面簡報指出，這項禁令「專斷且反覆無常」，且會因為阻擋這款應用程式的更新和修復，進而「破壞資安」。抖音還表示，這項禁令根本沒有必要，因為各方已就TikTok所有權重組事宜展開磋商，以解決川普政府提出的國安問題。

據法新社說，特朗普政府方律師則主張，特朗普有權採取國安行動，還說鑒於抖音透過母公司字節跳動與中國政府間的關係，這項禁令有其必要。特朗普政府在簡報中稱字節跳動為中國共產黨「喉舌」，還說字節跳動「致力推廣中共政治理念和傳遞訊息」。特朗普政府主張：「總統認定，（中國）控制這些資訊的能力，對美國國安和外交政策構成無法接受的威脅。」