網媒反對港府篩選媒體 將尋求司法複核

香港警方和政府欲藉著修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義以取得「誰是記者」界定權的爭議持續，由七十個網媒組成的香港網絡新聞工作者聯盟表明反對，認為這是把傳媒分等級對待，會考慮司法複核警方的決定。

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經修改後，香港警方只承認已在政府新聞新聞發布系統（GNMIS）登記的傳媒機構人員為「傳媒代表」，聯盟昨天(27日)在記者會上表示，這變相將媒體分成不同階級，令採訪權變得不平等，亦令自由記者、小型媒體、學生記者和公民記者被排拒在外。

身兼聯盟發言人的《啤梨晚報》記者林匡正指出，傳媒職責是報道真相及監察政府，但如今由被監察的對象篩選誰能監察，屬本末倒置。聯盟強調，反對任何篩選媒體的措施，日後會堅持採訪，並研究尋求司法複核。

聯盟指出，隨着網絡及科技進步，網媒已成為社運的主要報道媒介，過去一年多的社會運動中，網媒亦拍攝不少重要片段，例如8月31日太子站事件中的月台情況、西灣河警員開槍情況等，警方現時的做法，顯然沒有與時並進。

聯盟指出，網媒申請加入政府新聞處發布系統時困難重重，有網媒的臉書專頁有接近四萬個贊好，但仍被新聞處拒絕登記成為新聞發布系統用戶。有關情況正正反映政府新聞發布系統的不足之處，因為根據規定，網媒若要登記成為新聞發布系統用戶，需按《本地報刊註冊條例》註冊、最少有一名編輯及一名記者、每星期最少五天更新其新聞平台，以及提交在申請前三個月內定期於網上報道新聞的證明。

協助網媒召開記者伯的立法會議員毛孟靜亦批評警方製造不公平競爭，相信中共欲藉此控制香港的意識形態，預料傳媒日後會繼續被針對。

不過，警方的做法明顯是港府的行為，因為繼行政長官發文支持後，作為港府第二把手的政務司司長張建宗昨天亦發表網誌，強調警方修訂《警察通例》中的 「傳媒代表」定義，不會影響採訪工作，無損新聞自由，同時可令警隊更有效保障公共安全，警方參考的「政府新聞處新聞發布系統」涵蓋面廣泛，已包括超過30間網媒。

除網媒外，香港記者協會亦正與律師商討司法複核警方決定的事宜。