記者質問特首亦被投訴 港台「跪低」欲令記者請辭

利君雅被打壓，網上迅即有人發起聯署，期望叫停港府停止政治迫害記者，數小時已有近萬人聯署

近年備受建制派針對的香港電台(簡稱「港台」)再生事端，曾在記者會上質問特首林鄭月娥和警方而被建制派人士投訴的助理節目主任利君雅，在三年試用期行將屆滿時接獲港台通知，將會「重啟」對她的投訴的調查，並會延長其試用期120天。管方更要求利君雅明天辦公時間完結前回復是否接受延長試用期安排，據了解，若不接受，利君雅將在試用期後不獲續約。港台工會指事件絕不尋常，記者出身的立法會議員毛孟靜指當局此舉是要讓利君雅自行辭職，而新聞學者則憂慮事件會令記者自我審查情況更烈。

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香港電台節目製作人員工會表示，據了解，管方將重新調查利君雅在去年7月至11月期間的投訴，包括出席政府記者會的表現和行為。利君雅作為節目主持，並不需要每天出席記者會，但她在警方記者會上嚴詞追問和質問特首林鄭月娥的片段，卻廣為流傳，翻查資料可見，在去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊列車乘客一事後，林鄭月娥事隔十多小時才召開記者會，利君雅當時質疑是否「官、警、黑合演的大龍鳳」？並促請林鄭月娥「講人話」，有關質問網民封為「良心記者」、「新聞女神」，但亦引起建制派抨擊，香港政研會更在去年8月包圍港台請願，並點名譴責利君雅。

港台工會表示，事件極不尋常，因為公務員升遷一向以評核報告為依據，但管方在原有的評核制度外，突然以重啟調查為由延長試用期，令人質疑是無理打壓。工會主席趙善恩憂慮，管方做法將會造成寒蟬效應，令港台員工日後在處理敏感議題上膽顫心驚，收窄處理新聞節目的空間。工會今(28日)早向到港台開會的港台顧問委員會成員請願，下午會與管理層會晤，促請對方交代誰決定重啟調查及其理據。

利君雅接受《眾新聞》查詢時不評論事件，只表示：「多謝關心，我會繼續努力，請大家繼續支持港台。」另外，港台發言人表示，政府有既定機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。

據本台了解，作為港台「上級」的商務及經濟發展局，不止一次要求港台就投訴懲處個別員工，但管理層堅持員工或有可改善之處，但並非犯錯，拒絕懲處員工。及至今年6月，署理副廣播署長陳敏娟以私人理由請辭，9月正式離任，詎料她離任不足一個月，利君雅便被翩舊帳，既「重啟」已完結的調查，並以此為由延長其試用期。

記者出身的立法會議員毛孟靜表示，當局延長試用期的做法，是希望讓當事人自感沒趣然後主動請辭，形容做法「非常奸狡」。曾當記者的浸會大學新聞系高級講師呂秉權指出，港台是公營機構，情況較其他媒體敏感，而利君雅被翻舊帳，顯示當局會用各種方法整治傳媒，新聞界正面臨寒蟬效應。

去年在利君雅被建制派投訴後，網民亦發起致函港台讚揚她的行動，據了解，讚揚利君雅的信函數量，是投訴信的數倍。另外，她有份主持的港台電視節目，其中有關《中國大數據生活系列》的環節橫掃今年美國和香港多個獎項，包括美國國際電影及電視節2020「紀錄片：新聞特輯」類別金獎。

港台近年備受針對，早前英文節目《脈搏》（The Pulse）記者訪問世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）時提問台灣的會籍問題，亦惹來中方和建制派人士批評。