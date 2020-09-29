中共五中全會下月底召開 「十四五」增長目標料降至5%左右

中共中央政治局會議決定，中共第十九屆中央委員會第五次全體會議(五中全會)於下月26日至29日在北京召開，屆時將會審議第十四個五年規畫(即「十四五」)和2035年遠景目標等重大問題。綜合中國媒體和路透社引述消息的報道顯示，政府智囊和經濟學家提出將「十四五」的國內生產總值（GDP）增長目標下調至「5%左右」，即「5％至 5.5％」或「5％至 6％」，有關建議低於「十三五」規畫訂定的 6.5% 以上增長目標。

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新華社報道，政治局昨(28日)天召開會議，在中共總書記習近平主持下，政治局聽取了「十四五」規畫和2035年遠景目標的建議，決定根據會議討論的意見進行修改，並交五中全會審議。

今年是「十三五」規畫最後一年，能否建成小康社會，端視中國能否脫貧，而中國總理李克強5月底時透露，14億中國人中，有6億人每月收入只有1000元人民幣，在中等城市租房都有困難，令人質疑中國能否脫貧，但政治局會議指出，決戰脫貧攻堅取得決定性成就，「十三五」規畫目標任務即將完成，中國在經濟、科技的實力以及綜合國力有所上升。會議續稱，推動「十四五」時期的中國經濟社會發展，必須堅持中共的全面領導，而制訂《中共中央委員會工作條例》，是堅定維護以習近平為核心的中共中央權威，以及集中領導統一的必然要求。

《條例》全面規定黨中央的領導地位、體制、職權、方式、決策部署和自身建設等，為加強中委會工作提供基本遵循，自中委會起的各級成員須帶頭執行。

至於「十四五」規畫，五中全會通過後，將在明年初的人大常委會上公布。路透社引述知情人士稱，中國決策者認為，設定五年增長目標對於中國擺脫「中等收入陷阱」來說實屬關鍵，此外，隨着美中兩國在廣泛議題上的分歧與日俱增，設定經濟增長也可幫助地方政府專註於發展目標。

所謂「中等收入陷阱」(middle income trap) 是指當一國人均收入達到中等水平後，因無法順利實現經濟發展方式的轉變，導致經濟增長動力不足，最終導致經濟停滯。