中國網民又增了: 9.4億

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今天在北京發布最新《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。該《報告》顯示，中國網民規模達9.40億，較今年3月增長3625萬，其中網絡視頻（含短視頻）用戶規模達8.88億，佔網民整體的94.5%。同時，電商直播用戶規模達3.09億，成為上半年增長最快的個人互聯網應用。

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據聯合早報今天引述中國官方報告稱：中國網民規模達9.4億，網絡視頻用戶逾九成。

根據“網信中國”微信公號消息，CNNIC副主任張曉對報告進行了解讀，總結了今年上半年中國互聯網發展亮點。《報告》顯示，中國網民規模上半年已經達到9.4億，相當於全球網民的五分之一。互聯網普及率為67.0%，約高於全球平均水平5個百分點。城鄉數字鴻溝顯著縮小，城鄉地區互聯網普及率差異為24.1%，這是2017年以來首次縮小到30%以內。

同時《報告》還顯示，在線教育、在線醫療、遠程辦公等應用服務在維持社會經濟正常運轉、穩住民生基本所需方面發揮了巨大作用。截至今年6月，在線教育用戶規模達3.81億，佔網民整體的40.5%；在線醫療用戶規模達2.76億，佔網民整體的29.4%；遠程辦公用戶規模達1.99億，佔網民整體的21.2%。

據該報告，在新基建方面，5G終端上半年連接數已超過6600萬，三家基礎電信企業開通5G基站超40萬個。工業互聯網領域已培育形成超過500個特色鮮明、能力多樣的工業互聯網平台。截至7月，中國已分配IPv6地址用戶數達14.42億，IPv6活躍用戶數達3.62億，排名前100位的商用網站及應用已經全部支持IPv6訪問。

中國電商直播、短視頻及網絡購物用戶規模今年6月較3月增長均超過5%，電商直播用戶規模達3.09億，較3月增長4430萬，規模增速達16.7%，成為上半年增長最快的個人互聯網應用，為促進傳統產業轉型、帶動農產品上行提供了積極助力。網絡零售用戶規模達7.49億，佔網民整體的79.7%，市場連續七年保持全球第一，為形成新發展格局提供了重要支撐。

另外，中國網絡視頻（含短視頻）上半年用戶規模達8.88億，佔網民整體的94.5%，其中短視頻已成為新聞報道新選擇、電商平台新標配。網絡新聞用戶規模為7.25億，佔網民整體的77.1%，網絡新聞藉助社交、短視頻等平台，通過可視化的方式提升傳播效能。

網絡支付用戶方面，中國上半年規模達8.05億，較2020年3月增長4.8%，佔網民整體的85.7%，移動支付市場規模連續三年全球第一，在疫情期間發揮了重要惠民作用，拓展了更多“+支付”的應用場景；即時通信成為疫情期間發展最快的應用之一，用戶規模達9.31億，較今年3月增長3466萬。

據該報告說，網上外賣、在線教育、網約車、在線醫療等數字服務也發展快速，用戶規模分別達4.09億、3.81億、3.40億和2.76億，佔網民整體的比例分別為43.5%、40.5%、36.2%和29.4%，在滿足網民需求的同時也為服務業的數字化發展提供了助力。在線政務服務用戶方面，中國今年上半年達7.73億，佔網民整體的82.2%。