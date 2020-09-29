中英關係止寒：劉曉明籲克服困難回正軌 英派國務大臣出席國慶活動

正當中英關係因為香港問題而處於低谷之際，英國恢復派官員出席中國駐英大使館的中國國慶活動，但官階比69周年時低；另一方面，中國駐英大使劉曉明在國慶招待會上發言時，亦變得溫和，強調中英關係符合利益，呼籲抵制所謂「新冷戰」和「脫鉤」論調，擴大共識，早日克服當前困難，推動雙邊關係重歸正軌。

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去年的中國70周年國慶，適逢中美互鬥和中英關係因香港反修例運動而變得緊張，中國駐英大使在國慶酒會上大肆抨擊反修例是分裂行為，而大使館的新聞稿亦沒有提及有英國官員出席。但在今年的網上國慶招待會上，英國派出外交發展部國務大臣達德里奇出席，劉曉明致詞時首先向他致意。翻查數據顯示，在中國駐英大使館慶祝69周年國慶的酒會上，以英國不管部大臣兼保守黨主席布蘭頓為首的多名英國官商巨賈出席。根據英國政制，國務大臣相當於副部長，級別低於可出席內閣會議的不管部大臣。

國務大臣達德里奇在28日的國慶招待會上回應致辭時表示，首相約翰遜和中國主席習近平年初通話時同意加強合作，英方希望與中國發展積極的建設性關係。他又呼籲雙方應加強疫苗研發和多邊領域合作，包括環保和減排。

作為主辦方，中國駐英大使劉曉明以《面向未來 攜手共進》為題致辭時表示，穩定健康的中英關係不單止符合兩國共同利益，亦有利世界和平與繁榮。雙方應堅持互尊互信，維護中英關係政治基礎；堅持互利共贏，擴大兩國利益彙合點；妥善管控分歧，把握中英關係正確方向。他強調，雙方應保持理性與成熟，抵制所謂「新冷戰」和「脫鉤」論調，以溝通對話減少和消除「認知赤字」和「信任赤字」，不斷積累和擴大共識，推動雙邊關係重歸正軌。

在全球經濟方面，劉曉明指出，在全球經濟低迷之時，中國呈現強勁復蘇勢頭，第二季度GDP增長3.2%，成為世上第一個恢復增長的主要經濟體，相信在「後疫情時代」，中國仍是世界經濟的引擎與機遇，將以自身復蘇帶動世界共同復蘇，推動世界經濟早日重現繁榮。

他承諾，中國會履行大國責任，為世界和平發展提供中國方案，積極推動合作共贏和參與全球治理及國際協作。