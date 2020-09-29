俄媒評中國防堵次波疫情：嚴防與執行

在歐洲國家針對新冠肺炎疫情再次收緊防控措施時，曾遭受疫情打擊的中國，卻沒有出現疫情反彈的趨勢，俄羅斯媒體分析，中國依靠的是嚴格的防疫措施配以負責任的執行力。

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據光華網今天報道稱，俄媒解讀中國免於次波疫情 ：嚴格防疫與執行力。報道指，俄媒表示，中國嚴格的防疫措施及負責任的執行力，是中國免於第二波疫情的原因。

而歐洲國家針對新冠肺炎疫情再次收緊防控措施，意大利的防疫情況不樂觀，目前已陷入第二波新冠肺炎疫情中。

據俄羅斯《第一頻道》電視台報道，進入9月，隨着部分國家復工復學、社交活動增多，再加上北半球天氣轉冷加劇了呼吸道病毒傳播，一些曾有效控制新冠疫情的國家新增確診病例屢創新高，陷入第二波疫情，而當初被新冠疫情打擊最嚴重的中國，此時每日新增確診病例幾乎都在5至15例之間。該報道分析指，中國依靠的是嚴格的防疫措施配以負責任的執行力，就像今年初遏制第一波新冠疫情時一樣。

據報道稱，中國於今年春季面對新冠疫情時，拼盡全力抗擊並取得顯著成效，然而中國的防疫措施至今沒有鬆懈，嚴格的檢查措施隨時、隨處可見。“人們哪怕只想去趟商店，也需要掃描健康碼並接受體溫測量。一些商店有專人在入口處用額溫槍來測量來訪者的體溫，還有一些商店則使用測溫系統來測量。”

報道也指，即使一些空曠通風的場所，人們可以不戴口罩了，但公眾的意識沒有鬆懈，通常情況下，人們都隨身攜帶着口罩。報道提及，地鐵是最容易感染病毒的場所之一。在中國的地鐵站沒有諸如“不戴口罩就罰款”的規定，因為沒有必要：不戴口罩的人根本不允許進入地鐵站；在車廂里，雖然戴着口罩人感覺有些憋悶，不過沒人把口罩摘下來。

報道還指出，中國的地方政府對新冠疫情突發事件的反應也十分迅速。前不久，在與緬甸接壤的雲南省瑞麗市，兩名外籍人士偷渡入境並被確診感染新冠病毒，這之後整個城市採取了緊急隔離措施，待情況穩定後，人們才解除居家隔離外出。但電影院、酒吧、餐廳仍暫停營業。

該報道最後稱，在中國國內各地區之間的交通運輸和人員往來是沒有限制的，而在最嚴格的防範措施下，中國幾乎完全恢復了國內航空運輸。