印度邊境布防巡航導彈目標鎖解放軍西藏機場導彈基地

已經進入寒冷季節的中印邊境目前局勢仍然緊張，印度除加緊冬季備戰並運送大量主戰坦克與步兵戰車外，還在拉達克地區首次部署了印度國產無畏(Nirbhay)巡航導彈，可直接攻擊位於西藏的機場或導彈基地。台媒指這也是無畏巡航導彈研發7年來首次進行戰鬥部署，試圖以優勢軍事威嚇力量迫使大陸退讓。

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據中國時報今天報道稱，印度邊境首度部署無畏巡航導彈 目標轟炸西藏機場導彈基地。消息稱由印度自主開發長達7年、並於近期完成試驗的無畏巡航導彈，首次戰鬥部署就選在中印邊境上，以增加與解放軍對峙的威嚇力量。

該報道稱，《多維新聞》引述《今日印度》消息，印度國產無畏遠程亞音速巡航導彈射程可達1000公里，有能力對目標發動隱形攻擊，這意味着導彈能夠在距離地面100米到4000米之間飛行，並在接敵前鎖定目標。消息稱，無畏巡航導彈是由印度國防研究與發展組織（DRDO）研發，這款導彈已經進行了7年的試驗，這次是它的首次部署。消息人士透露稱，目前新導彈的部署數量有限，但這種導彈很可能在晚些時候獲得全面的作戰許可。

《印度斯坦時報》則稱，在6月發生拉達克衝突之後，中印兩軍對峙情況加劇，解放軍西部戰區在西藏和新疆部署對峙了射程達2000公里的防空導彈和遠程導彈，印方部署的無畏巡航導彈所針對的目標就是在西藏的機場與防空導彈。知情人士對該報稱，印度先前已經部署了超音速的布拉莫斯（Brahmos）巡航導彈，加上無畏巡航導彈後，還會增加天空（Akash）中程防空導彈的部署。布拉莫斯是與俄羅斯合作開發，另2款導彈則是由印度國防研究及發展組織(DRDO)所研發。

印媒表示，除了部署全新的無畏巡航導彈，印度地面部隊還配備了能夠在嚴冬作戰的坦克和步兵戰車，同時展開了幾十年來最大規模的後勤補給行動，動用了幾乎所有的運輸機和直升機，例如C-130J超級大力神和C-17環球霸王等重型機具，為駐守邊境的士兵加強了冬季後勤裝備，包括大量的衣服、帳篷、食品、通訊設備、燃料、取暖器和其他物資，預備進行耐寒作戰。