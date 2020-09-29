政治局傳重磅消息 習近平權威從核心再延伸

中共政治局會議28日通過“中央委員會工作條例”，被形容為重磅消息。由於條例全面規範中央委員會的領導，且強調堅定維護習核心，被認為是習近平緊抓黨中央權力的進一步舉措，將中央委員會納入規範，加上先前對地方黨委的規範，從下往上、從上往下雙向延伸，習近平對黨內權力的掌握，便如鐵桶般牢固。

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據中央社今天報道稱，中共政治局通過中央委員會工作條例，習近平權威從核心再延伸。報道引述新華社28日消息指，制定推出“中國共產黨中央委員會工作條例”，是堅定維護“以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求”。且形容這一條例是“重大舉措”，具有“重大而深遠的意義”。新華社提到，這一條例對中共中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出“全面規定”，為加強中央委員會工作提供了“基本遵循”。然而，條例的進一步細節乃至於全文，報導並沒有公布。

該報道說，一位不願具名的北京政治評論人士向中央社記者表示，這一條例的重要性，在於對中央委員會領導的各個面向，作出“全面規定”，可說是已知中共黨史的首次。而上一次作出類似的全面性規定，則是2016年1月針對地方黨委制定的“地方委員會工作條例”。

這名人士指出，新華社昨天的報導提到，中央委員會、政治局及其常委會組成人員，要帶頭執行黨章和這一條例等黨內法規，還要求所有黨員、幹部也要強化貫徹這一條例的精神。從文字上看，這一條例的重要性，已與黨章並列，除充分顯示其位階，也蘊含中共總書記習近平緊抓黨中央權力的意志。他認為，中共中央委員會是全黨“最高領導機關”，也就是形式上的“黨中央”，而200多名委員的規模已涵蓋中國的各個層面。如果只緊抓他以外的24名政治局委員，難免可能“掛一漏萬”。有了這一條例，200多名中央委員及100多名候補委員，都可直接受到規範。

中央社說，這名人士說，如今將中央委員會納入規範，加上先前對地方黨委的規範，從下往上、從上往下雙向延伸，習近平對黨內權力的掌握，便如鐵桶般牢固。