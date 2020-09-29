新浪有意退出美國納斯達克股市

中國互聯網巨頭新浪周一（9月28日）宣布有意退出納斯達克股市，與新浪達成私有化協議的New Wave控股集團將收購新浪所有已發行價值約25.9億美元的股票，退市交易預計在明年初完成。法新社報道指，此項宣布之際正值中美關係緊張，在美上市中國公司面臨的監管日益增加。

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報道指，儘管北京大力鼓勵中國公司選擇香港或上海等本國證券市場上市，但長期以來，眾多中國增長最快也是最具發展雄心的企業紛紛湧向美國市場融資。

新浪集團2000年完成在納斯達克的上市，是中國最早一批赴美上市的互聯網公司。新浪周一在一份聲明中宣布，希望明年退出美國的股市。聲明沒有解釋退出的原因。

聲明說，新浪董事長曹國偉控股的公司New Wave 將以每股43.30美元的價格收購新浪集團的所有股票，價值約25.9億美元。交易預計將於2021年第一季度完成。

報道援引美國國會委員會數據，2019年共計有150多家中國公司在美國上市，總市值達1.2萬億美元。但在對美緊張關係日益加劇的背景下，許多中國公司開始質疑他們在美股市的前景。一些公司退出美國股市或在香港二次上市。

中國主要的芯片製造商中芯國際（SMIC）今年6月退出了紐約證券交易所。中國電子商務巨頭阿里巴巴和京東已選擇在香港聯交所二次上市。

但同時，也有中國電動汽車製造商小鵬汽車（XPeng）赴華爾街首次上市。這個特斯拉在中國的競爭對手今年八月在美上市融資共15億美元。