特朗普要禁微信與抖音 面臨美國司法挑戰

特朗普政府要求美國應用商店停止提供抖音或WeChat(微信)下載的命令在法律層面受挫後，接下來將面臨持續不斷的法庭交鋒。

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據路透社報道，美國政府對TikTok和WeChat的禁令將面臨持續的法律挑戰。在兩項裁決中，地方法官對美國政府提供的證據提出質疑，即中國政府獲取美國用戶的數據威脅到美國國家安全，促使美國商務部發布了特別禁令。

地方法官Carl Nichols周日晚間發布禁止令，暫停了特朗普政府禁止下載TikTok的命令。他對政府提供的證據表示質疑。據Nichols在周一公布的法庭意見中寫道，“政府提供了充分的證據顯示中國構成了明顯的國家安全威脅，但對(TikTok)構成威脅、以及禁止下載是否是應對這一威脅的唯一有效辦法的證據並不充分，”

Nichols預計在就11月12日其他禁令是否生效一事作出最後決定前，政府和TikTok都將提供進一步的法律文件。Nichols還拒絕了司法部有關援引反間諜法案的要求，該法案授權對於泄露美國國防機密的人處以終生監禁或死刑。據Nichols寫道。“美國用戶在TikTok上面分享的電影、照片、藝術作品甚至個人信息，都不適用於反間諜法案的一般性意義。”

而關於WeChat一案，加州法官Laurel Beeler寫道，“就此案來說--儘管政府確定中國的活動引發重大國安疑慮，但其幾乎沒有證據表明對所有美國用戶有效禁止WeChat可以解決這些擔憂。”Beeler決定在10月15日舉行聆訊，討論司法部要求她重新考慮其判決並允許對WeChat禁令立即生效一事。

路透社的報道稱，擁有TikTok的字節跳動和擁有WeChat的騰訊控股均否認自己的應用程序存在針對美國人的間諜活動。