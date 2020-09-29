百度高層違禁涉境外賭網遭拘 消息自家屏蔽

中國最大的網絡搜尋引擎百度，近日被爆有高層涉嫌非法推廣境外賭博網站，因而被警方帶走。事件之後，百度搜尋資訊遭屏蔽，找不到這名高層所有的相關新聞。據中國媒體爆料稱，史有才9月15日在杭州機場被嘉興警方帶走，原因是非法推廣賭博網站網絡廣告。

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據中央社今天報道說，高層涉案被警方帶走，百度屏蔽相關新聞。百度移動生態事業群特別顧問史有才，9月15日在杭州機場被嘉興警方帶走，原因是非法推廣賭博網站網絡廣告。史有才是百度元老，曾任副總裁。2011年離職創業，2019年6月回鍋負責銷售體系。澎湃新聞、財新網近日相繼爆料後，引發陸媒爭相轉載。

但有陸媒發現，今天在百度的資訊欄目搜尋“史有才”，卻顯示“抱歉，沒有找到與史有才相關的新聞內容”。百度顯然已經出手屏蔽了所有與史有才相關的新聞。

據該報道說，中國網友發現後，在微博群起痛批百度把服務大眾的網絡公器，變成為服務自己私利的工具，根本是“掩耳盜鈴”。呼籲中國網管當局介入。陸媒21世紀經濟報導今天發文直指，史有才被抓是因為“失控的非法廣告業務”。報導引述知情人士指出，特別顧問這個職位在百度內部很罕見，史有才其實就是副總裁，管整個銷售。

報導並引述百度前員工指出，百度前高級副總裁向海龍在任期間對於非法業務下了非常嚴格的禁令，如果抓到做非法業務，要罰10倍，“也就是如果做了10萬的非法客戶廣告，就要罰100萬，所以大家都不敢做”。據知情人士稱，一罰十的制度就是在史有才重回百度之後取消的，“百度高層對此知情”。客戶推廣開放以後，這些客戶只指定給一家無錫泛亞資訊技術有限公司代理，這家代理商是史有才力薦的。

“無錫泛亞進來之後非常猛，一天就做了1000多萬的廣告推廣消費”。知情人士稱，“這些違規廣告因為是獨家指定做，賺錢非常誇張。客戶在代理商那裡的開戶費用要300萬，1500萬元預算幾天就消耗完了。300萬的開戶費不是百度的要求，是代理商自己設立的規則”。

據報導，去年5月，百度發布2019年第一季財報，虧損人民幣3.27億元，創2005年上市以來首度虧損。向海龍辭職後，由史有才回鍋負責銷售。史有才接掌銷售後，財報顯示，百度以廣告為主的核心業務收入今年以來增速明顯。2020年第2季，百度核心業務實現營收189.3億元，比第一季明顯成長24%。