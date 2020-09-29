解放軍多越中線台灣指無攻台跡象 如開戰蘇貞昌說“台灣一定會永遠撐着”

解放軍軍機近期不斷越過海峽中線，台海緊張情勢升高。國民黨立委江啟臣今天29日在立法院質詢時，詢問目前對岸武力入台的徵兆，台灣國防部長嚴德發表示，目前沒有武力入台全面發動戰爭的徵兆。台灣行政院長蘇貞昌今天在立法院被問及，如果兩岸開戰，台灣軍方能撐多久。蘇貞昌回答，他相信台灣人民一定堅持寸土不讓，“台灣一定會永遠撐着”。

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據聯合早報今天引述消息報道，解放軍頻越台海中線，台防長稱目前沒有武力入台徵兆。該報道引據東森新聞台消息，台灣行政院長蘇貞昌今天赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢。江啟臣質詢時指出，這個月解放軍擾台次數歷來最多，今年以來已超過28次，最近很多人都在問“到底會不會打？共軍會不會來襲？”台灣國防部長嚴德發回應，“目前武力入台全面發動戰爭的徵兆是沒有的。”

江啟臣表示，過去把切斷金門小三通、切斷兩岸直航及一切官方交流、兵力往東集結等，列為可能入台的徵兆，但以現在解放軍頻繁繞台、擾台，甚至飛越中線，算不算是可能入台的徵兆？嚴德發表示，入台有條件，具體條件是以內陸部隊從後面向東岸集結，但目前沒有看到。

江啟臣進一步詢問，政府常說要戰到最後一兵一卒，但氛圍讓人覺得好像很緊張，現在台海上空很緊張，從戰備等級來看，目前處在第幾級？蘇貞昌對此回應表示，現在是“經常戰備”等級。

據該報道，台灣行政院長蘇貞昌今天（29日）在立法院被問及，如果兩岸開戰，台灣軍方能撐多久。蘇貞昌回答，他相信台灣人民一定堅持寸土不讓，“台灣一定會永遠撐着”。該報道引據台灣《自由時報》消息，國民黨立委曾銘宗在質詢環節告訴蘇貞昌，兩岸近期對峙情況升高，民眾很擔心兩岸到底會不會打仗。

蘇貞昌回應時說，台灣雖小但很堅強，政府有守護台灣安全與民眾的決心，目前並未有立即打仗衝突的危險。

曾銘宗提到，從財政觀點來看，美國在過去幾年參與的戰爭中，讓人民負債增加，並認為兩岸若開戰，“美國沒有能力派兵協助台灣”。蘇貞昌說，台灣有許多理念相近地區，包含美國日本長年支持，這些都是這個區域中重要的地區，但台灣要先自救而後人救、自助而後人助，要讓侵略台灣的強權了解，對台灣攻擊一定會付出代價。

曾銘宗也詢問，假設兩岸真的爆發戰爭，“中華民國”到底能撐多久？國防部長嚴德發說，台灣軍方沒有時間問題，絕對會堅持到最後一刻，也不認為當前對台灣軍方作戰能力的評估是正確的。